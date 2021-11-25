В ЕАЭС утвердили план по повышению обеспеченности лекарствами и фармсубстанциями

Страны — члены ЕАЭС намерены обеспечить себя стратегически важными лекарствами до 2024 года. Соответствующее распоряжение принято участниками союза, оно предполагает комплекс мер по поддержке кооперационных проектов производства препаратов и субстанций, а также вакцин против COVID-19.

Евразийский межправительственный совет выпустил распоряжение об утверждении плана мероприятий по повышению уровня обеспеченности стран — членов ЕАЭС стратегически важными лекарствами и фармсубстанциями для медприменения, производство которых должно быть обеспечено до 2024 года.

Государства — участники ЕАЭС должны будут в 2022 году сформировать перечень таких лекарств и фармсубстанций, в дальнейшем он будет постоянно актуализироваться. Также в следующем году будет проработана возможность совместного производства вакцин, в том числе против COVID-19. Кроме того, в 2022 году участники союза должны сформировать евразийскую технологическую платформу по производству фармпродукции.

В 2023 году планируется провести обзор рынка препаратов и фармсубстанций ЕАЭС. Тогда же будут подготовлены предложения по использованию механизмов поддержки кооперационных проектов по производству лекарств и фармсубстанций с учетом обязательств стран — членов ЕАЭС и в соответствии с международными договорами.

Также в 2022—2023 годах государства-участники подготовят предложения о мерах таможенного и тарифного регулирования, которые касаются фармсубстанций и отдельных видов товаров, необходимых для производства лекарств в ЕАЭС. В эти же сроки предлагается подготовить предложения по формированию кооперационных цепочек предприятий фармпромышленности стран — членов ЕАЭС и их финансированию, в том числе и из Евразийского банка развития.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал о скором утверждении плана по обеспечению стран ЕАЭС стратегически важными препаратами.

Григорий Дубов

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