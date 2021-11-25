Группа «36,6» купила тверскую аптечную сеть «36,6-Здоровье»

Юрлица, входящие в группу «36,6» (бренды «36,6», «Горздрав», «Калина Фарм»), в ноябре стали совладельцами ООО «36,6-Здоровье» и ООО «Прайд», управляющих аптечной сетью «36,6-Здоровье» в Тверской области. Сеть «36,6» продолжает экспансию в регионах Центрального федерального округа. Юрлица, входящие в группу «36,6» (бренды «36,6», «Горздрав», «Калина Фарм»), в ноябре стали совладельцами ООО «36,6-Здоровье» и ООО «Прайд», управляющих аптечной сетью «36,6-Здоровье» в Тверской области. Сеть «36,6» продолжает экспансию в регионах Центрального федерального округа.

Сеть «36,6-Здоровье» на 1 июля управляла 38 аптеками в Твери и Тверской области. Компания «36,6-Здоровье» принадлежала Марине Григорян, «Прайд» – Эмилю Варпетяну.

С ноября 2021 года, по данным СПАРК-Интерфакс, собственниками обеих компаний на паритетных правах выступают ООО «Аптека-А.В.Е.» (управляет аптеками «36,6» в Москве) и ООО «Аптека А.В.Е.-1» (управляет аптеками «36,6» в Подмосковье и Калужской области).

«Аптечная сеть 36,6» подтверждает свое присутствие в Тверском регионе в рамках стратегии расширения региональной экспансии», – сообщили в сети. Директор по развитию «36,6-Здоровье» Акоп Варпетян отказался от комментариев.

У сети «Калина Фарм», которую «36,6» взяла под управление в 2018 году, по данным ее сайта, уже есть 11 аптек в Тверской области. Также «Калина Фарм» представлена в регионах Северо-Западного федерального округа (Карелии, Новгородской, Псковской областях). У самой «36,6» есть аптеки в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В мае 2021 года гендиректор «36,6» Александр Кузин рассказывал «Ведомостям» о планах по региональной экспансии группы в 20 регионов. В феврале 2021 года «Аптека-А.В.Е.-1» получила лицензию на семь аптек в Калуге и Обнинске. По данным сайта «Горздрава», под этим брендом в Калуге и Обнинске открыто пять аптек, еще три – в Воронеже.

Сеть «36,6-Здоровье» по итогам первого полугодия 2021 года заняла 150-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» с выручкой 323 млн рублей. Группа «36,6» заняла 7-ю позицию, выручка компании за январь – июнь составила 25,2 млрд рублей.

У группы «36,6» уже была региональная сеть, которую та распродала и закрыла в 2013-2014 годах, сосредоточившись после слияния с A.v.e Group на развитии в Московском регионе.

Фото: yandex.ru

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