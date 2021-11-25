НПП «МедИнж» вложит 303 млн рублей в модернизацию производства сердечно-сосудистых имплантов

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил выдачу займа в размере 240 млн рублей пензенскому ЗАО «Научно-производственное предприятие «МедИнж» (НПП «МедИнж»). В компании намерены модернизировать производство сердечно-сосудистых имплантов, увеличив мощность производства на 56%. Общий бюждет проекта оценивается в 302,9 млн рублей. Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил выдачу займа в размере 240 млн рублей пензенскому ЗАО «Научно-производственное предприятие «МедИнж» (НПП «МедИнж»). В компании намерены модернизировать производство сердечно-сосудистых имплантов, увеличив мощность производства на 56%. Общий бюждет проекта оценивается в 302,9 млн рублей.

На заемные средства в компании рассчитывают модернизировать производственную линию, закупив новое оборудование для повышения точности обработки медизделий. После модернизации НПП «МедИнж» сможет самостоятельно изготавливать большинство материалов и комплектующих, сейчас ввозимых из-за рубежа, а уровень локализации продукции приблизится к 100%.

В перспективе в компании рассчитывают занять до 27% рынка имплантируемых медизделий, объем которого оценивается в 9,3 млрд рублей. Общий бюджет проекта – 302,9 млн рублей, из которых 240 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа по программе «Производительность труда» после подписания документов, фиксирующих обязательства сторон.

Кроме того, ФРП одобрил выделение льготного займа в размере 144 млн рублей подмосковному АО «Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий». С привлечением займа в компании намерены организовать в Сергиевом Посаде производство нитриловых перчаток мощностью 32 млн пар в год. Общий объем инвестиций оценивается в 288,9 млн рублей.

В сентябре 2021 года ФРП одобрил выдачу льготных займов трем производителям медицинских изделий на общую сумму 568,3 млн рублей. Поддержку получит резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна» компания «Гранат Био Тех» на производство вакуумных пробирок, «Гекса – нетканые материалы» для завода в Торопце Тверской области и псковский производитель сырья для одноразовых МИ «Веста-Производство» на изготовление спанбонда и мельтблауна для медицинских изделий.

Фото: medeng.ru

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