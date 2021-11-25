В российских аптеках возник сезонный дефицит лекарств

Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предупредила Росздравнадзор о сезонном дефиците лекарственных препаратов от гриппа, простуды и коронавирусной инфекции в аптеках. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на письмо председателя ОПИ Олега Павлова в адрес надзорного ведомства.

Как сообщили в организации, цены в ряде регионов на фоне нехватки выросли на 5-10% в связи с тем, что аптеки не подготовились к всплеску заболеваемости и росту сезонного спроса на лекарства. Наиболее сложная ситуация сложилась в пяти регионах. Это Татарстан, Красноярский край, Волгоградская, Нижегородская и Новосибирская области.

По словам Павлова, нехватка лекарств «подогревает цены». Ситуация усугубляется тем, что 80% аптек свободно продают рецептурные препараты. ОПИ в письме обращается к Роспотребнадзору с просьбой о принятии мер по пресечению ситуации.

В то время как аптеки переадресуют вопросы к производителям лекарств, эксперты считают, что ритейлерам просто невыгодно создание запасов ЖНВЛП (низкомаржинальные жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты).

Минпромторг в октябре заявил об отсутствии дефицита лекарств от COVID-19 в России.

gxpnews