Европейский регулятор одобрил первую противоковидную вакцину для детей

Европейский регулятор заявил об одобрении первой вакцины от коронавируса для использования среди детей в возрасте 5—11 лет. Ей стал препарат, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от COVID-19 компаниями Pfizer и BioNTech для детей в возрасте 5—11 лет. Препарат стал первым средством от коронавируса, разрешенным для применения среди детей.

Согласно выпущенным рекомендациям, вакцину, известную под названием Comirnaty, будут вводить дважды по 10 микрограммов с интервалом в три недели. Для сравнения, в одной инъекции, рассчитанной на взрослого человека, содержится 30 микрограммов препарата.

«Преимущества Comirnaty среди детей в возрасте от 5 до 11 лет перевешивают риски, особенно это касается детей с сопутствующими заболеваниями, повышающими риск развития тяжелой формы COVID-19», — говорится в сообщении EMA.

Одобрение было выдано на основе исследования с участием 2000 человек, которое показало, что иммунный ответ у детей, вызванный вакциной, был сопоставим с иммунным ответом у взрослых. Прививка показала эффективность в 90,7 % случаев против симптоматического COVID-19.

ЕС вошел таким образом в растущее число стран, одобривших применение вакцины среди детей в младшей возрастной группе. Среди них США, Канада, Израиль, Китай и Саудовская Аравия. Неизвестно, когда начнется вакцинация детей в Европе. Ранее на этой неделе уходящий в отставку министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что поставки педиатрической дозы вакцины по всему ЕС начнутся только 20 декабря, пишет Reuters.

В мае этого года вакцина Pfizer/BioNTech была разрешена для использования в ЕС среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Накануне вакцина от коронавируса для подростков появилась и в России. Минздрав зарегистрировал новую вакцину, получившую название «Спутник М». Иммунобиологический препарат содержит аналогичные «Спутнику V» два компонента с более низким содержанием действующего вещества.

Минздрав опубликовал инструкцию к вакцине, обозначив основные побочные эффекты.

Владимир Заболотских

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