ГК «Медси» запустила лабораторную сеть SmartLab

ГК «Медси» объявила о запуске собственной лабораторной сети SmartLab. Первая точка с производственным комплексом общей площадью более 2 тысяч кв. м и мощностью 20 млн исследований в год открылась на базе клинической больницы «Медси» в Отрадном. В проект вложено 400 млн рублей. ГК «Медси» объявила о запуске собственной лабораторной сети SmartLab. Первая точка с производственным комплексом общей площадью более 2 тысяч кв. м и мощностью 20 млн исследований в год открылась на базе клинической больницы «Медси» в Отрадном. В проект вложено 400 млн рублей.

Пока услуги лаборатории доступны только в Москве и Московской области, в перспективе планируется расширение сети за счет открытия мини-лабораторий в регионах присутствия клиник «Медси». Предусмотрено как амбулаторное, так и стационарное обслуживание. Для пациентов стационара реализована возможность выполнить анализы без дополнительного взятия крови. В штате лаборатории – 76 сотрудников, в том числе 23 врача.

В SmartLab доступен полный спектр лабораторных услуг, как рутинные диагностические исследования (общий анализ крови, копрология, диагностика гельминтозов, гематология, биохимия, гормоны, иммунология), так и узкоспециализированные методы диагностики (гемостаз, жидкостная цитология для скрининга рака шейки матки, молочной и щитовидной желез, телебактериология, патоморфология). Представлены молекулярно-биологические методы лабораторной диагностики, направление цифровой морфологии – патоморфологические исследования.

«На площадке SmartLab выполняются и такие узкоспециализированные исследования, как комплексная диагностика тромбоцитарного гемостаза – тромбоэластография, агрегация тромбоцитов, определение антител, а также тесты на «время свертывания» и «время кровотечения», – рассказала руководитель лаборатории SmartLab и заместитель медицинского директора ГК «Медси» по лабораторной диагностике Ольга Калачева.

Лабораторная информационная система Intersystems позволяет хранить и анализировать большие объемы данных с результатами исследований. Лечащий врач может отслеживать референсные значения каждого пациента благодаря формированию BigData по историям болезни.

«Запуск собственной клинико-диагностической лаборатории «Медси» – важный шаг в развитии стратегически важного направления для компании и обеспечения замкнутого цикла квалифицированной медицинской помощи в рамках одной сети – от предиктивной амбулаторной помощи до стационарного лечения, реабилитации и динамического наблюдения. В работе лаборатории активно внедряются технологии искусственного интеллекта, передовые методы исследований. <…> В ближайшем будущем планируем открыть сеть медицинских офисов, где наши пациенты смогут сдать широкий спектр анализов и оперативно получить результат», – отметил операционный директор ГК «Медси» Родион Ступин.

Появление собственной лабораторной сети в ГК «Медси» анонсировали ранее. В сентябре 2021 года в ходе открытия двух клиник в Москве Родион Ступин говорил: «Параллельно с расширением сети [клиник] мы внедряем непрерывные улучшения в существующем операционном бизнесе, развивая новые направления – запуск собственной лаборатории Medsi SmartLab, которая включает и патоморфологическую лабораторию, детский стационар на базе клинической больницы «Медси» в Отрадном, активное развитие программы франчайзинга, телемедицинского приложения SmartMed и референс-центров по лучевой диагностике».

Сеть клиник «Медси» объединяет 54 точки, она представлена в десяти регионах России, причем на рынок одного из них – Ростовской области – вышла только в ноябре 2021 года. В 2020 году выручка «Медси» составила 25 млрд рублей, что на 12,2% больше, чем в 2019 году (22,3 млрд рублей). С таким показателем группа заняла первое место в рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России».

Летом 2021 года о планах создать в Москве и Московской области сеть пунктов для забора анализов под брендом MD Lab заявила ГК «Мать и дитя». На рынке лабораторной диагностики «Мать и дитя» и «Медси» будут конкурировать с такими федеральными сетями, как холдинг «Инвитро» (1,6 тысячи медицинских офисов, 25 млрд рублей выручки в 2020 году), «Гемотест» (820 офисов, 17,6 млрд рублей выручки), «Хеликс» (более 400 точек, около 15 млрд рублей выручки).

О том, как крупнейшие частные лабораторные сети работали в условиях начавшейся пандемии в 2020 году, – в материале Vademecum.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

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