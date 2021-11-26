Pfizer обвинила сотрудницу в краже связанных с вакциной от COVID-19 секретов

Pfizer подала в иск на уходящую из компании сотрудницу, обвинив ее в краже связанных с вакциной от COVID-19 данных. Компания полагает, что эта информация может попасть в руки конкурентов.

Pfizer подала в суд на свою сотрудницу, обвинив ее в краже «десятков конфиденциальных документов», в том числе относящихся к вакцине от COVID-19, пишет Reuters.

В жалобе, поданной в федеральный суд Сан-Диего, Pfizer заявила, что Чун Сяо Ли нарушила соглашение о конфиденциальности, загрузив без разрешения более 12 тыс. файлов в личные учетные записи и устройства с ноутбука компании.

В Pfizer заявили, что Ли уходит в отставку после 15 лет работы в компании и, возможно, получила предложение присоединиться к калифорнийской компании Xencor, занимающейся лечением рака и аутоиммунных заболеваний. Xencor не является ответчиком по иску и от комментариев отказалась, отмечает Reuters.

Предположительно, украденные материалы включают в себя «методичку» от 24 сентября, которая содержала внутренние оценки и рекомендации по вакцине от COVID-19, информацию по отношениям Pfizer со своим немецким партнером BioNTech и презентации, касающиеся антител против рака.

В Pfizer рассказали, что Ли, исполнявшая обязанности заместителя директора по статистике, неоднократно пыталась скрыть факт кражи. К примеру, она использовала подставной ноутбук, чтобы ввести других сотрудников в заблуждение относительно ее действий.

В компании заявляют, что конкуренты «неустанно пытаются нанять ее сотрудников», а особенно актуальной эта проблема стала в 2021 году. Окружной судья США Кэти Энн Бенцивенго временно ограничила доступ Ли к коммерческим секретам Pfizer и сообщила, что юристы компании могут просмотреть учетные записи и устройства, на которых она могла их хранить.

В начале года «ФВ» сообщал, что бывший директор по медицинским и научным вопросам американской фармацевтической компании MSD (в США и Канаде — Merck & Co) Шафат Квадри был арестован по обвинению в незаконной краже и несанкционированной передаче коммерческой тайны компании.

Николай Соколов

pharmvestnik