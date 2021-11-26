Средняя цена на средства от насморка за год выросла на 12%

Аптечные продажи ЛОР–препаратов за девять месяцев текущего года в рублях составили более 66 млрд, что на 13% больше, чем в тот же период прошлого года. Средняя стоимость этих препаратов выросла на 10%. Причем более всего подорожали средства для заболеваний носа — +12%.

Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, за девять месяцев 2021 года рынок препаратов при ЛОР-заболеваниях* вырос в рублях на 13%, в упаковках на 2% относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя цена ЛОР-препаратов в январе — сентябре текущего года была 184 руб., в январе — сентябре прошлого года — 167 руб. за упаковку.

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Максимально среди препаратов от насморка подорожали самые бюджетные средства на основе нафазолина (+11%). Цена назальных антиконгестантов с нафазолином изменилась с 33 руб. до 37 руб. за упаковку. При этом продажи этих препаратов в натуральном выражении упали на 8% относительно I—III квартала 2020 года.

Наиболее дорогостоящими из представленных ЛОР-препаратов были средства с действующим веществом мометазон (синтетический глюкокортикостероид для местного применения, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие). В анализируемый период средняя цена за упаковку этого лекарства примерно составляла 580 руб. Стоимость относительно прошлого периода выросла на 2,5%.

В первой двадцатке МНН по стоимостному объему мометазон лидирует по приросту продаж в рублях (+33%). Также за этот период значительно увеличились продажи МНН бензидамин (+31% в рублях), это противовоспалительное и антисептическое средство, применяющееся при заболеваниях горла.

Как рос рынок

В первые девять месяцев 2021 года аптечный рынок ЛОР-препаратов вырос в рублях на 13%, а в упаковках на 2%. В январе — сентябре 2020 года относительно предыдущего периода 2019 года рынок рос более сдержанно — +4% в рублях и +2% в упаковках.

В обзоре анализировались: лекарства, которые занимают максимальный объем в денежном выражении (87,7%), БАД (около 1,6%) и прочий ассортимент (10,7%).

Источник: AlphaRM

В сентябре текущего года аптечные продажи средств при ЛОР-заболеваниях стали максимальными за этот месяц в последние годы. Покупательский всплеск в сентябре этого года произошел как в стоимостном (+19%), так и в натуральном выражении (+8%) относительно сентября прошлого года.

Источник: AlphaRM

Нос важнее

В обзоре анализировались средства для лечения заболеваний носа, уха и горла. В сегменте аптечных продаж ЛОР-препаратов средства от насморка в первые девять месяцев 2021 года занимали почти 60% в денежном и более 71% в натуральном выражении. Доля препаратов, применяющихся при болезнях горла, около 35% в рублях и 5% в рублях — средства при заболеваниях уха.

Источник: AlphaRM

На рынке ЛОР-препаратов большую долю занимают средства с ксилометазолином. В рублях данные препараты составляют 18,9% от продаж в сегменте, в упаковках доля еще больше — 38,6%. Количество брендов с МНН ксилометазолин около 19.

Другой распространенный компонент в составе ЛОР-препаратов — морская вода (доля рынка в рублях 9,7%). Около 30 торговых марок содержат морскую воду. Среди них есть шесть препаратов зарегистрированных как лекарственные средства. Основная часть средств с морской водой являются медизделиями — это около 79% в рублях и 72% в упаковках от продаж средств с этим действующим веществом. Данный компонент входит в состав средств при заболеваниях носа и горла.

На третьей позиции действующее вещество оксиметазолин, с долей 5,3%. Четвертое место занимает МНН мометазон с долей продаж 4,7%.

Среди всех препаратов для лечения насморка около 50% приходится на сосудосуживающие средства (в рублях и упаковках). Помимо них в группе также есть назальные кортикостероиды, противомикробные, противоаллергические средства и т.д.

ТОР5 МНН препаратов при ЛОР-заболеваниях в I-III кв. 2021 года Рейтинг МНН Количество брендов Доля продаж, % В стоимостном выражении 1 Ксилометазолин 19 18,9 2 Морская вода 30 9,7 3 Оксиметазолин 15 5,3 4 Мометазон 9 4,7 5 Бензидамин 7 4,5 В натуральном выражении 1 Ксилометазолин 19 38,6 2 Нафазолин 4 11,9 3 Морская вода 30 5,4 4 Оксиметазолин 15 4,5 5 Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт 7 2,9 Источник: AlphaRM

Фокус внимания

В ТОР10 фармкомпаний только две отечественные корпорации: Solopharm — поднялась на третье место по итогам трех кварталов 2021 года, и «Валента Фармацевтика» — спустилась на шестое. Лидером остается международная компания Stada, с долей рынка 9,2% в рублях. У компании в сегменте 21 торговое наименование ЛОР-препаратов. На второй позиции GSK с долей 6,5% — у производителя на рынке 10 наименований.

У всех участников первой десятки продажи увеличились относительно января — сентября 2020 года. Максимальный рост продаж лекарств зафиксирован у Solopharm (+37,1%). У компании наблюдается рост почти всех брендов. Из лидирующих марок компании наибольший прирост у средства «Ангидак», применяющегося при заболеваниях горла (+59% в рублях и +47% в упаковках).

ТОР10 корпораций на аптечном рынке препаратов при ЛОР-заболеваниях в стоимостном выражении в I-III кв. 2021 года Рейтинг Корпорация Количество торговых наименований I-III кв. 2020 I-III кв. 2021 Прирост продаж I-III кв. 2021/I-III кв. 2020, % I-III кв. 2021 I-III кв. 2020 1 1 Stada 21 10,0 9,2 3,4 2 2 GSK 10 5,9 6,5 24,1 3 4 Solopharm 23 4,7 5,7 37,1 4 3 Johnson & Johnson 7 6,1 5,4 0,5 5 7 Recordati 6 4,2 4,6 24,3 6 5 Валента Фармацевтика 5 4,6 4,6 12,4 7 9 Bionorica 3 3,8 4,5 33,2 8 6 Teva 8 4,2 4,5 19,5 9 8 Reckitt Benckiser 6 4,0 4,0 12,0 10 11 Ядран 12 3,4 3,6 18,4 Источник: AlphaRM

Первая пятерка компаний в сегменте сфокусирована на рынке препаратов для лечения заболеваний носа. В портфеле ТОР5 производителей средства для лечения насморка совокупно занимают более 80% в стоимостных продажах ЛОР-препаратов. В ЛОР-портфеле лидирующей компании Stada средства от насморка занимают 97%, в корпорации GSK — 98%. Компания Johnson & Johnson представляет на рынке препараты для лечения заболеваний носа и горла, причем продажи их поделились почти поровну — 51,9% и 48,1% соответственно. Средств для ушей у трех перечисленных корпораций в линейке не представлено. У Solopharm и Recordati на ушные препараты приходится около 6% средств в портфеле производителей в данном сегменте.

Источник: AlphaRM

ЛОР-лидеры

В каждой из трех терапевтических групп имеются свои лидирующие бренды. Среди препаратов для лечения заболеваний горла в стоимостном выражении первенство принадлежит антибактериальному препарату «Граммидин» производства «Валента Фармацевтика» — он занимает 13,1% в этой группе.

Лидер среди препаратов для лечения заболеваний носа ­— «Снуп» компании Stada с долей 6,8% в своей группе. В средствах для ушей (включая препараты для глаз и уха) лидирует «Отипакс» с долей 35,2%.

Если рынок рассматривать в натуральном выражении, то первые места принадлежат маркам «Стрепсилс» (средства для горла), «Нафтизин» (средства для носа) и «Отипакс» (средство для ушей).

Лидирующие бренды в разных группах препаратов при ЛОР-заболеваниях в I-III кв. 2020-2021 годов Терапевтическая группа Бренд Доля продаж бренда в группе, % I-III кв. 2020 I-III кв. 2021 В стоимостном выражении Препараты для лечения заболеваний горла Граммидин 12,7 13,1 Препараты для лечения заболеваний носа Снуп 7,1 6,8 Препараты для лечения заболеваний уха (включая препараты для глаз и уха) Отипакс 35,5 35,2 В натуральном выражении Препараты для лечения заболеваний горла Стрепсилс 11,5 12,5 Препараты для лечения заболеваний носа Нафтизин 14,1 13,7 Препараты для лечения заболеваний уха (включая препараты для глаз и уха) Отипакс 31,5 30,3 Источник: AlphaRM

Формы разные бывают

Покупатели чаще отдают предпочтение ЛОР-средствам в виде спрея или аэрозоля. Данная форма выпуска занимает на рынке 56,8% в рублях и 50% в упаковках. После аэрозольной формы посетители аптек в анализируемый период чаще приобретали упаковки в виде капель (30,5% в натуральном выражении). В стоимостном объеме на втором месте леденцы и пастилки — около 21% в рублях.

Источник: AlphaRM

*В обзоре анализировались EphMRA–группы второго уровня: R1–препараты для лечения заболеваний носа, R2–препараты для лечения заболеваний горла, S2–препараты для лечения заболеваний уха, S3–препараты для лечения заболеваний глаз и уха. Для удобства в анализе были объединены две группы S2–препараты для лечения заболеваний и S3–препараты для лечения заболеваний глаз и уха.

Вероника Догузова

pharmvestnik