Средняя цена на средства от насморка за год выросла на 12%

Аптечные продажи ЛОР–препаратов за девять месяцев текущего года в рублях составили более 66 млрд, что на 13% больше, чем в тот же период прошлого года. Средняя стоимость этих препаратов выросла на 10%. Причем более всего подорожали средства для заболеваний носа — +12%.
Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, за девять месяцев 2021 года рынок препаратов при ЛОР-заболеваниях* вырос в рублях на 13%, в упаковках на 2% относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя цена ЛОР-препаратов в январе — сентябре текущего года была 184 руб., в январе — сентябре прошлого года — 167 руб. за упаковку.
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Максимально среди препаратов от насморка подорожали самые бюджетные средства на основе нафазолина (+11%). Цена назальных антиконгестантов с нафазолином изменилась с 33 руб. до 37 руб. за упаковку. При этом продажи этих препаратов в натуральном выражении упали на 8% относительно I—III квартала 2020 года.
Наиболее дорогостоящими из представленных ЛОР-препаратов были средства с действующим веществом мометазон (синтетический глюкокортикостероид для местного применения, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие). В анализируемый период средняя цена за упаковку этого лекарства примерно составляла 580 руб. Стоимость относительно прошлого периода выросла на 2,5%.
В первой двадцатке МНН по стоимостному объему мометазон лидирует по приросту продаж в рублях (+33%). Также за этот период значительно увеличились продажи МНН бензидамин (+31% в рублях), это противовоспалительное и антисептическое средство, применяющееся при заболеваниях горла.
Как рос рынок
В первые девять месяцев 2021 года аптечный рынок ЛОР-препаратов вырос в рублях на 13%, а в упаковках на 2%. В январе — сентябре 2020 года относительно предыдущего периода 2019 года рынок рос более сдержанно — +4% в рублях и +2% в упаковках.
В обзоре анализировались: лекарства, которые занимают максимальный объем в денежном выражении (87,7%), БАД (около 1,6%) и прочий ассортимент (10,7%).
Источник: AlphaRM
В сентябре текущего года аптечные продажи средств при ЛОР-заболеваниях стали максимальными за этот месяц в последние годы. Покупательский всплеск в сентябре этого года произошел как в стоимостном (+19%), так и в натуральном выражении (+8%) относительно сентября прошлого года.
Источник: AlphaRM
Нос важнее
В обзоре анализировались средства для лечения заболеваний носа, уха и горла. В сегменте аптечных продаж ЛОР-препаратов средства от насморка в первые девять месяцев 2021 года занимали почти 60% в денежном и более 71% в натуральном выражении. Доля препаратов, применяющихся при болезнях горла, около 35% в рублях и 5% в рублях — средства при заболеваниях уха.
Источник: AlphaRM
На рынке ЛОР-препаратов большую долю занимают средства с ксилометазолином. В рублях данные препараты составляют 18,9% от продаж в сегменте, в упаковках доля еще больше — 38,6%. Количество брендов с МНН ксилометазолин около 19.
Другой распространенный компонент в составе ЛОР-препаратов — морская вода (доля рынка в рублях 9,7%). Около 30 торговых марок содержат морскую воду. Среди них есть шесть препаратов зарегистрированных как лекарственные средства. Основная часть средств с морской водой являются медизделиями — это около 79% в рублях и 72% в упаковках от продаж средств с этим действующим веществом. Данный компонент входит в состав средств при заболеваниях носа и горла.
На третьей позиции действующее вещество оксиметазолин, с долей 5,3%. Четвертое место занимает МНН мометазон с долей продаж 4,7%.
Среди всех препаратов для лечения насморка около 50% приходится на сосудосуживающие средства (в рублях и упаковках). Помимо них в группе также есть назальные кортикостероиды, противомикробные, противоаллергические средства и т.д.
|ТОР5 МНН препаратов при ЛОР-заболеваниях в I-III кв. 2021 года
|Рейтинг
|МНН
|Количество брендов
|Доля продаж, %
|В стоимостном выражении
|1
|Ксилометазолин
|19
|18,9
|2
|Морская вода
|30
|9,7
|3
|Оксиметазолин
|15
|5,3
|4
|Мометазон
|9
|4,7
|5
|Бензидамин
|7
|4,5
|В натуральном выражении
|1
|Ксилометазолин
|19
|38,6
|2
|Нафазолин
|4
|11,9
|3
|Морская вода
|30
|5,4
|4
|Оксиметазолин
|15
|4,5
|5
|Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт
|7
|2,9
|Источник: AlphaRM
Фокус внимания
В ТОР10 фармкомпаний только две отечественные корпорации: Solopharm — поднялась на третье место по итогам трех кварталов 2021 года, и «Валента Фармацевтика» — спустилась на шестое. Лидером остается международная компания Stada, с долей рынка 9,2% в рублях. У компании в сегменте 21 торговое наименование ЛОР-препаратов. На второй позиции GSK с долей 6,5% — у производителя на рынке 10 наименований.
У всех участников первой десятки продажи увеличились относительно января — сентября 2020 года. Максимальный рост продаж лекарств зафиксирован у Solopharm (+37,1%). У компании наблюдается рост почти всех брендов. Из лидирующих марок компании наибольший прирост у средства «Ангидак», применяющегося при заболеваниях горла (+59% в рублях и +47% в упаковках).
|ТОР10 корпораций на аптечном рынке препаратов при ЛОР-заболеваниях в стоимостном выражении в I-III кв. 2021 года
|Рейтинг
|Корпорация
|Количество торговых наименований
|I-III кв. 2020
|I-III кв. 2021
|Прирост продаж I-III кв. 2021/I-III кв. 2020, %
|I-III кв. 2021
|I-III кв. 2020
|1
|1
|Stada
|21
|10,0
|9,2
|3,4
|2
|2
|GSK
|10
|5,9
|6,5
|24,1
|3
|4
|Solopharm
|23
|4,7
|5,7
|37,1
|4
|3
|Johnson & Johnson
|7
|6,1
|5,4
|0,5
|5
|7
|Recordati
|6
|4,2
|4,6
|24,3
|6
|5
|Валента Фармацевтика
|5
|4,6
|4,6
|12,4
|7
|9
|Bionorica
|3
|3,8
|4,5
|33,2
|8
|6
|Teva
|8
|4,2
|4,5
|19,5
|9
|8
|Reckitt Benckiser
|6
|4,0
|4,0
|12,0
|10
|11
|Ядран
|12
|3,4
|3,6
|18,4
|Источник: AlphaRM
Первая пятерка компаний в сегменте сфокусирована на рынке препаратов для лечения заболеваний носа. В портфеле ТОР5 производителей средства для лечения насморка совокупно занимают более 80% в стоимостных продажах ЛОР-препаратов. В ЛОР-портфеле лидирующей компании Stada средства от насморка занимают 97%, в корпорации GSK — 98%. Компания Johnson & Johnson представляет на рынке препараты для лечения заболеваний носа и горла, причем продажи их поделились почти поровну — 51,9% и 48,1% соответственно. Средств для ушей у трех перечисленных корпораций в линейке не представлено. У Solopharm и Recordati на ушные препараты приходится около 6% средств в портфеле производителей в данном сегменте.
Источник: AlphaRM
ЛОР-лидеры
В каждой из трех терапевтических групп имеются свои лидирующие бренды. Среди препаратов для лечения заболеваний горла в стоимостном выражении первенство принадлежит антибактериальному препарату «Граммидин» производства «Валента Фармацевтика» — он занимает 13,1% в этой группе.
Лидер среди препаратов для лечения заболеваний носа — «Снуп» компании Stada с долей 6,8% в своей группе. В средствах для ушей (включая препараты для глаз и уха) лидирует «Отипакс» с долей 35,2%.
Если рынок рассматривать в натуральном выражении, то первые места принадлежат маркам «Стрепсилс» (средства для горла), «Нафтизин» (средства для носа) и «Отипакс» (средство для ушей).
|Лидирующие бренды в разных группах препаратов при ЛОР-заболеваниях в I-III кв. 2020-2021 годов
|Терапевтическая группа
|Бренд
|Доля продаж бренда в группе, %
|I-III кв. 2020
|I-III кв. 2021
|В стоимостном выражении
|Препараты для лечения заболеваний горла
|Граммидин
|12,7
|13,1
|Препараты для лечения заболеваний носа
|Снуп
|7,1
|6,8
|Препараты для лечения заболеваний уха (включая препараты для глаз и уха)
|Отипакс
|35,5
|35,2
|В натуральном выражении
|Препараты для лечения заболеваний горла
|Стрепсилс
|11,5
|12,5
|Препараты для лечения заболеваний носа
|Нафтизин
|14,1
|13,7
|Препараты для лечения заболеваний уха (включая препараты для глаз и уха)
|Отипакс
|31,5
|30,3
|Источник: AlphaRM
Формы разные бывают
Покупатели чаще отдают предпочтение ЛОР-средствам в виде спрея или аэрозоля. Данная форма выпуска занимает на рынке 56,8% в рублях и 50% в упаковках. После аэрозольной формы посетители аптек в анализируемый период чаще приобретали упаковки в виде капель (30,5% в натуральном выражении). В стоимостном объеме на втором месте леденцы и пастилки — около 21% в рублях.
Источник: AlphaRM
*В обзоре анализировались EphMRA–группы второго уровня: R1–препараты для лечения заболеваний носа, R2–препараты для лечения заболеваний горла, S2–препараты для лечения заболеваний уха, S3–препараты для лечения заболеваний глаз и уха. Для удобства в анализе были объединены две группы S2–препараты для лечения заболеваний и S3–препараты для лечения заболеваний глаз и уха.
Вероника Догузова
pharmvestnik