Вакцина от коронавируса для подростков в редких случаях может вызывать панические атаки

Минздрав опубликовал инструкцию к вакцине против COVID-19 для подростков. Среди возможных нежелательных явлений указаны панические атаки. Они отмечаются реже, чем общие явления, например гриппоподобный синдром или повышение температуры тела.

Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине для профилактики коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак-М» для подростков. Применение препарата разрешено детям от 12 до 17 лет включительно. Иммунобиологический препарат содержит аналогичные «Спутнику V» два компонента с более низким содержанием действующего вещества. В вакцине для подростков также используют аденовирусные векторы 26-го и 5-го типа для доставки гена S-белка коронавируса.

В инструкции ЛП-007632 указаны возможные нежелательные явления, которые получены в ходе клинических исследований и при применении вакцин на основе аналогичной технологической платформы. В список нежелательных явлений включены панические атаки. Они отмечаются реже, чем общие явления, например гриппоподобный синдром или повышение температуры тела, они могут развиваться в первые двое суток после вакцинации и проходить в течение трех последующих дней.

Помимо панических атак в инструкции вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» для подростков включены заложенность носа, увеличение регионарных лимфатических узлов, тошнота, диспепсия, у некоторых пациентов — аллергические реакции, кратковременное изменение лабораторных показателей. Нежелательные явления преимущественно легкой или средней степени тяжести.

У подростков, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом после вакцинации может не развиться достаточный иммунный ответ. Противопоказан прием угнетающих функцию иммунной системы препаратов в течение одного месяца до и после вакцинации.

При иммунизации антитела образовались у 100% подростков. Оценку уровня сероконверсии проводили на 42 день. Введение вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» приводило к формированию клеточного иммунитета у 93,2% подростков. Защитный титр и продолжительность иммунитета пока не известны.

Вакцинация «Гам-КОВИД-Вак-М» противопоказана при тяжелых аллергических реакциях, наблюдаемых ранее, а также при гиперчувствительности к вакцине, содержащей аналогичные компоненты. Противопоказано введение второго компонента при тяжелых поствакцинальных осложнениях на первый компонент. Среди них указаны: анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40°С.

В случае острых инфекционных и обострении хронических заболеваний вакцинацию проводят спустя 2-4 недели после выздоровления.

Схема вакцинации подростков аналогична введению «Спутник V» у взрослых: проводится в два этапа. Введение двух компонентов происходит с разницей в три недели.

Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М» получила одобрение по процедуре регистрации в условиях чрезвычайной ситуации. Регистрационное удостоверение иммунобиологическому препаарту выдано 24 ноября сроком до 1 января 2022 года.

Елена Воронина

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