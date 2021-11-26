RNC Pharma оценила объем производства лекарств в октябре в 56,5 млрд рублей

В октябре российские фармпроизводители показали сезонный рост активности. Общий объем производства лекарств с января по октябрь составил 489,1 млрд руб. Рублевая динамика относительно аналогичного периода 2020 года составила 21,2%.

Натуральные объемы выпуска лекарств в 2021 году в России падали, по сравнению с январем — октябрем 2020 года показатель прироста в упаковках составил –16,8%, отмечается в отчете RNC Pharma, поступившем в редакцию «ФВ». Аналитики отмечают, что сказывается эффект высокой базы, за счет массового выпуска сравнительно дешевой «коронаспецифичной» продукции в прошлом году.

Всего же с января по октябрь 2021 года было отгружено 3,34 млрд упаковок лекарств, этот объем эквивалентен 64,1 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). Примечательно, что динамика в МЕД значительно лучше, чем в упаковках, хотя все равно речь идет об отрицательных величинах на уровне –6,3%.

В октябре так же наблюдалась разнонаправленная динамика в отношении денежных и натуральных объемов, всего в этом месяце было произведено лекарств на сумму 56,5 млрд руб., это на 30% больше результатов октября прошлого года. Натуральные объемы в упаковках показали сокращение на 23,6%, а отгрузки в МЕД уменьшились на 10,5%.

«Суммарный показатель долгосрочной динамики по группе рецептурных препаратов за январь — октябрь 2021 года составил –11,1%, отгрузки ОТС-препаратов за тот же период упали практически на 22%. При этом динамика в МЕД так же различается вдвое: –4,3% для Rx и 8,6% для ОТС. Фактически подобная разница стала уже классикой, хотя, собственно, в октябре 2021 года сокращение объемов производства было примерно одинаковым для обеих групп», — отмечается в отчете.

Если не брать во внимание кратную динамику по компании «Медгамал» (филиал «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»), то в ТОР25 корпораций, лидирующих по объемам производства рецептурных препаратов в натуральном выражении, максимальные темпы роста демонстрирует по-прежнему компания «Велфарм», за год поставки продукции выросли на 78% (в упаковках). Общий портфель предприятия за минувший год увеличился на 11 торговых марок, но динамику обеспечивали прежде всего отгрузки: «Азитромицина» (рост в 13,5 раз), «Диклофенака» (в 17,8 раз) и «Лидокаина» (в 6,3 раза).

За пределами топа внушительной динамикой может похвастаться подмосковная «Рузфарма», которая за минувший год нарастила объем производства в 6,2 раза. Компания в текущем году производила только три препарата медицинского назначения (производитель имеет также ветеринарный портфель), в основном динамику обеспечили цефалоспориновые антибиотики третьего поколения: «Цефотаксим» (в 13,2 раз) и «Цефтриаксон» (в 7,9 раз).

Среди топовых производителей безрецептурных препаратов в январе — октябре максимальную динамику показали компании: «Эбботт» (+25% к аналогичному периоду прошлого года в упаковках) и «Валента» (+24%). В первом случае максимальный прирост отгрузок показал препарат «Мотилак» (в 3,8 раза), а также «Ксилен» (+14%), внушительный вклад в динамику внесли препараты «Креон» и «Дюфалак», которые не выпускались в России в периоде сравнения. «Валента» росла в основном за счет поставок препаратов «Тримедат» (рост в 2,4 раза) и «Граммидин» (в 2,1 раза). За пределами топа аналитики выделяют компанию «Группа Менарини», отгрузки безрецептурной продукции с российского предприятия компании выросли в 7,2 раза. В России локализовано производство двух ОТС-препаратов, оба они демонстрируют кратную динамику, в частности, отгрузки «Простамола» увеличились в 12,7, а «Мезима» в 7 раз.

«Впрочем, это скорее результат сравнительно небольших объемов выпуска в январе — октябре 2020 года, а не тотальное наращивание локализационной активности», — считают аналитики.

pharmvestnik