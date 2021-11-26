Росздравнадзору не удалось доказать обращение контрафактных лекарств дистрибьютором

Росздравнадзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не удалось оштрафовать дистрибьютора «Диал-Фарм» за обращение контрафактных лекарственных средств. И истец, и ответчик использовали сведения СМДЛП для подтверждения своей правоты. Решение суда вступило в законную силу.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу о привлечении к административной ответственности ООО «Диал-Фарм». Он тоже не усмотрел в деятельности компании правонарушения, за которое Кодексом установлен штраф от 1 млн руб., следует из текста судебного акта, опубликованного в системе «Мой арбитр». «ФВ» направил запросы Росздравнадзору и компании-ответчику.

Согласно материалам дела, «Диал-Фарм» поставил препарат «Кадсила» в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская ЦРБ». У больницы возникли сомнения в его подлинности, и ее представители обратились в терорган Росздравнадзора по месту регистрации поставщика с просьбой провести проверку. К письму прилагались фотографии упаковок.

Регулятор провел внеплановую выездную проверку и, используя возможности системы мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП), сделал вывод, что 11 поставленных в Новый Уренгой упаковок препарата ранее были отгружены АО «Р-Фарм» Подольской городской клинической больнице, а затем выведены из гражданского оборота. Подтверждение своего заключения сотрудники Росздравнадзора получили и у оператора системы ЦРПТ, говорится в апелляционной жалобе истца.

К тому же «Диал-Фарм» приобрел указанный препарат у ООО «Оптима», действие лицензии на фармацевтическую деятельность которого было прекращено еще в 2018 году, настаивал Росздравнадзор. Он обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с просьбой привлечь «Диал-Фарм» за обращение контрафактных лекарственных средств (ч.1 ст.6.33 КоАП РФ), но получил отказ. Суд первой инстанции счел недоказанным состав вмененного правонарушения в действиях ответчика. Иск был оставлен без удовлетворения.

Регулятор обжаловал решение в апелляционной инстанции. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд указал, что в счетах-фактурах странами происхождения препарата, поставленного в Подольск, были указаны Швейцария и США, тогда как в Новый Уренгой поступили упаковки производства Россия (АО «Ортат»). И в системе маркировки эти данные отражены. То есть это никак не мог быть один и тот же препарат. К тому же при поставке товара «Диал-Фарм» предоставил сертификаты с печатью ООО «ФармЛайн», которое имеет договорные отношения с АО «Р-Фарм».

«Неверное заполнение поставщиком или не в полном объеме протоколов согласования цен к государственному контракту не является признаком контрафактности лекарственных препаратов, — сказано в судебном акте. — Также не является признаком контрафактности непредставление ООО документов, подтверждающих приобретение им спорных партий лекарственного препарата у конкретного поставщика. Судом первой инстанции правомерно установлено, что акт и протокол об административном правонарушении составлены без использования доказательств, предоставленных «Диал-Фармом». Решение вступило в законную силу.

Согласно RusProfile.ru, ООО «Диал-Фарм» являлось поставщиком в 547 государственных контрактах на сумму 605 млн руб.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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