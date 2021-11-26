Новый созыв Госдумы обещал пересмотреть закон об ограничении маркетинговых бонусов

Новый созыв Госдумы обещал пересмотреть формулировки закона об ограничении маркетинговых бонусов до 5%. Причиной этому послужило обращение производителей.

Госдума пересмотрит законопроект об ограничении маркетинговых бонусов до 5%. Об этом эксперты рассказали на выставке «Аптека-2021», прошедшей в Инновационном центре «Сколково», передает корреспондент «ФВ».

Новый созыв Госдумы пересмотрит законопроект

Свои замечания по проекту об ограничении маркетинговых бонусов новому созыву Госдумы представила Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП). По словам ее генерального директора Виктора Дмитриева, организация посчитала, что проект может привести к ускорению вымывания дешевого сегмента. Свою позицию АРФП аргументирует данными DSM Group, согласно которым еще в 2012 году дешевый сегмент (до 100 руб.) занимал 56% от общего объема упаковок. Сейчас, по данным аналитиков, он занимает лишь 32%. Вторым аргументом к пересмотру проекта стало непонимание участников рынка самой цифры ограничения маркетинговых бонусов в 5% — депутаты никогда не представляли рынку каких-либо расчетов, отметил Дмитриев.

По его словам, уже сейчас ассоциация получила ответ из Госдумы нового созыва. «Мы получили ответ от председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, который сказал, что, безусловно, наши замечания и предложения будут учтены, и выразил надежду, что бизнес-сообщество присоединится к обсуждению и выработке наиболее приемлемых формулировок», — рассказал Дмитриев.

Он также отметил, что в Госдуме нового созыва пояснили причину, по которой от проекта нельзя оказаться полностью. Дело в том, что десятого февраля этого года, еще при прошлом составе Госдумы, документ прошел первое чтение. «Это в определенной степени ограничило возможности по снятию этого его с обсуждения», — пояснил Дмитриев.

Законопроект о регулировании аптечных сетей приняли в первом чтении в феврале 2021 года. Документом предлагают ограничить размер максимальной доли аптечных сетей на рынке до 20%, сумму выплат по маркетинговым контрактам — до 5%. Уже тогда депутаты прошлого созыва Госдумы отмечали, что впервые столкнулись с таким сопротивлением как со стороны правительства, так и со стороны аптечного бизнеса. Сопротивление при этом оказывали в основном аптеки, которые не единожды высказывались против принятия законопроекта. Они скептически относились к тому, что он будет принят в существующем виде, ставя в пример поспешное введение маркировки лекарств.

Производители признали риски

Ранее ассоциация не вмешивалась в обсуждение проекта, считая, что он не затронет их звено, но мнение ее участников изменилось. «Что касается нашей ассоциации, то изначально, когда стали обсуждать эту проблематику, мы для себя решили, что позиция ассоциации будет следующая: мы не будем активно участвовать в дискуссиях, потому что, как нам казалось, напрямую производителей данный законопроект не затрагивает, больше затрагивает аптеки аптечной сети», — пояснил Дмитриев.

По словам эксперта, изучив текст документа и инициативу более детально, в ассоциации пришли к выводу, что проект может негативно сказаться на всей товаропроводящей цепочке. В том числе на объеме налогов, поступающих в бюджет, а также на взаимоотношениях производителя и аптечных сетей.

Руслан Мавлиханов

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