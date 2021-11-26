РААС будет лоббировать значительное расширение аптечного ассортимента

Одной из задач Российской ассоциации аптечных сетей на ближайшее время станет инициатива о глобальном расширении ассортимента, с которым может работать аптека. Об этом заявил генеральный директор аптечной сети «Ригла», председатель Координационного совета РААС Александр Филиппов на заседании круглого стола «Профиль и анфас фармацевтического рынка». Мероприятие состоялось 24 ноября в рамках 28-го Международного форума-выставки «Аптека» в Москве.

По его словам, «это решение связано с необходимостью поддержать экономику розничного бизнеса и, самое главное, с потребностями современного покупателя».

Итогом нововведений должен стать ограниченный перечень категорий товаров, запрещенных к реализации в аптеке. «Сегодня, наоборот, действует весьма ограниченный перечень разрешенных к продаже в аптеке товаров, — пояснил эксперт. — Мы зажаты рамками лекарственного ассортимента. Потребитель же хочет приобрести помимо лекарств лечебное питание, товары ЗОЖ, БАД, парафармацевтику и многое другое. Расширение ассортимента аптек за счет товаров для здорового образа жизни и красоты в сочетании с профессиональными консультациями станет вторым дыханием для фармацевтической розницы в офлайне».

У современного покупателя есть запрос на долгосрочные, выгодные для него, понятные взаимоотношения с брендом, заключил Александр Филиппов.

Материал партнера: «Протек»

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