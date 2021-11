Почта России готовится к продаже лекарств в отделениях Pfizer обвинила сотрудницу в краже связанных с вакциной от COVID-19 секретов » Одобренная ВОЗ индийская вакцина против COVID-19 показала эффективность ниже 50% The Lancet опубликовала данные полевого исследования индийской вакцины Covaxin, которую ВОЗ внесла в список разрешенных для использования препаратов. Согласно ему, Covaxin показал эффективность менее 50%. The Lancet опубликовал данные нового полевого исследования, согласно которому индийская вакцина против COVID-19 Covaxin эффективна на 47%. «Скорректированная эффективность двух доз, введенных не менее чем за 28 дней до тестирования, составила 46%, а введенных не менее чем за 42 дня до тестирования — 57%. После исключения участников с предыдущими инфекциями SARS-CoV-2, скорректированная эффективность двух доз, введенных не менее чем за 14 дней до тестирования, составила 47%», — пишет The Lancet. В исследовании приняли участие 2,7 тыс. медработников Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS), который находится в Дели. Оно проходило с 15 апреля по 15 мая и включало пациентов, у которых наблюдались симптомы COVID-19 и которые прошли тест ПЦР для выявления заболевании. «Наше исследование предлагает более полную картину того, как BBV152 (Covaxin) работает в полевых условиях, и его следует рассматривать в контексте резкого роста [случаев] COVID-19 в Индии», — заявил профессор медицины в AIIMS Маниш Сонежа. При этом исследователи отметили, что вариант «Дельта» оставался доминирующим штаммом в Индии в течение периода исследования, на него приходилось примерно 80% всех подтвержденных случаев COVID-19. В июле индийские органы здравоохранения сообщали о том, что эффективность вакцины против штамма «Дельта» составляют 65,2%. В целом же вакцина была эффективна на 77,8%. Covaxin разработана компанией Bharat Biotech из Хайдарабада в сотрудничестве с Национальным институтом вирусологии Индийского совета медицинских исследований (NIV-ICMR). Препарат представляет собой инактивированную вакцину, которая вводится по двухдозовой схеме с интервалом в 28 дней. В январе этого года Covaxin была одобрена для экстренного применения в Индии для людей в возрасте 18 лет и старше. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также добавила вакцину в свой список разрешенных вакцин против COVID-19 для экстренного использования в этом месяце. Николай Соколов

pharmvestnik