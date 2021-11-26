Почта России готовится к продаже лекарств в отделениях

Минздрав и Почта России подготовят план по организации торговли лекарствами в отделениях почты по всей стране. Сейчас разрабатывается программа подготовки персонала к такой работе. До конца 2025 года поэтапно планируется модернизировать 25 160 отделений почтовой связи.

Сельские отделения Почты России будут модернизированы и смогут выполнять новые задачи, в том числе по торговле лекарствами, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у президента Владимира Путина.

«Сейчас нет ограничений по торговле медицинскими изделиями, такими как тонометры, тесты, бинты, это 23 тыс. наименований, поэтому организация продажи уже сейчас возможна, а также почта получила разрешение на доставку безрецептурных препаратов», – сообщил вице-премьер.

По его словам, в течение месяца Почта России и Минздрав подготовят «дорожную карту» по организации продажи лекарств непосредственно в самих отделениях.

«Сейчас определяются территории, где есть ФАП, чтобы не было дублирования, поскольку в ФАП такая услуга предоставляется, и разрабатывается программа подготовки персонала для этих задач, чтобы они могли в отделениях почты осуществлять эту деятельность», – уточнил Чернышенко.

На первом этапе обновят 632 сельских отделения почтовой связи. В качестве пилотных выбраны удаленные территории Приморского края, Хабаровского края, Республики Бурятия. До конца 2025 года поэтапно планируется модернизировать 25 160 отделений почтовой связи по всей стране из примерно 37 тыс. имеющихся.

«Причем они все в труднодоступных сельских территориях, населенных пунктах с менее пятью тысячами человек. Зачастую они являются единственным местом получения гражданами от государства необходимых услуг, а также товаров, лекарств, юридических уведомлений, помимо того, что обычно делает почта», — отметил Чернышенко.

В сентябре «ФВ» писал, что президент поручил рассмотреть вопрос расширения перечня услуг, предоставляемых в отделениях Почты России, в том числе предусмотреть возможность обеспечения населения лекарственными препаратами. Приход проекта в некоторые труднодоступные и удаленные населенные пункты пока затруднен из-за дефицита фармспециалистов. Однако компания намерена решить эту проблему, в том числе в сотрудничестве с Минздравом.

В октябре сообщалось, что Почта России откроет в 2022 году мини-аптеки на базе отделений в регионах Дальнего Востока.

Пилотный проект по продаже лекарств в почтовых отделениях запустили в 2019 году в Самарской области, затем они появились и в других регионах. В январе этого года Почта России открыла сайт по продаже лекарств, который работает по принципу онлайн-бронирования. Через портал можно заказать препараты в некоторые почтовые отделения.

Елена Сидорова

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