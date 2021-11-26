В США суд признал аптеки Walmart, CVS и Walgreens причастными к опиоидному кризису

Ведущие аптечные сети США – CVS и Walgreens, а также аптечное подразделение Walmart (крупнейший ритейлер страны) Федеральным судом города Кливленд (штат Огайо) были признаны причастными к опиоидному кризису. Об этом сообщает NBC.

В США с конца 90-х в связи со слабым контролем со стороны властей за распространением опиоидных анальгетиков и недостаточных предупреждений со стороны самих фармацевтов резко выросло потребление таких препаратов. По информации властей, с 1999 по 2017 год в стране от передозировки опиоидами погибло около 700 тысяч человек.

Согласно решению суда Кливленда, вышеуказанные аптечные сети «безответственно распространяли огромные объемы» опиоидных анальгетиков по меньшей мере в двух округах штата Огайо. Как считает суд, из-за вызванных этими действиями проблем со здоровьем и смертей указанным округам был нанесен ущерб на сумму не менее одного миллиарда долларов.

Основными виновниками опиоидного кризиса в США ранее признавали фармацевтические компании. Данное решение суда – это первый вердикт в отношении аптечных сетей.

Суд должен вынести решение о вероятных штрафах и компенсациях в отношении деятельности сетей Walmart, CVS и Walgreens в штате Огайо в 2022 году весной.

gxpnews