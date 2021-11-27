Роспатент запатентовал вакцину компании «Биокад» от COVID-19

Российская биотехнологическая компания «Биокад» получила патент на вакцину от COVID-19. Вакцина является векторной, она создана на основе аденоассоциированного вируса 5 типа. Ее название не раскрывается.

Эксперты Федерального института промышленной собственности (ФИПС) рассмотрели заявку компании «Биокад» на вакцину от COVID-19, провели информационный поиск и экспертизу и пришли к заключению о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне. Компания 23 ноября получила патент № 2760301, говорится в сообщении фармкомпании, поступившем в «ФВ». Авторами изобретения выступила группа ученых: Павел Гершович, Александр Прокофьев, Анна Стрелкова, Наталья Спирина, Татьяна Шугаева, Павел Яковлев и Дмитрий Морозов.

Разработанная вакцина против SARS-CoV-2 является векторной, она создана на основе аденоассоциированного вируса 5 типа, что отличает ее от второго компонента вакцины «Спутник V», а также как китайская вакцина от CanSinoBiologics, интересы которой представляет «Петровакс». После введения вакцины организм человека вырабатывает специфический иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 за счет использования кодон-оптимизированной нуклеиновой кислоты. Вакцина также может применяться для профилактики коронавирусной инфекции, говорится в описании патента.

«В рамках одного патента на изобретение предоставляется комплексная охрана вакцины – запатентовано как средство профилактики от заражения коронавирусом SARS-CoV-2, его отдельные компоненты, так и его использование в способе индукции специфического иммунитета к вирусу SARS-CoV-2. Комплексный подход обеспечивает конкурентоспособность отечественной разработки как на российском, так и на зарубежном рынках при условии, что она будет также запатентована за границей», – отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Патент, полученный компанией «Биокад», является восемнадцатым решением, касающимся вакцинных препаратов против SARS-CoV-2. Предыдущие 17 изобретений относились к четырем типам вакцин:

Ученые НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи создали варианты иммунобиологических средств, относящихся к векторным вакцинным препаратам на основе аденовируса. Специалисты ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора разработали пептидные вакцины, состоящие из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов. Под руководством ученого, основателя «АТГ Сервис Ген» Ильи Духовлинова, создана векторная вакцина с использованием фрагментов антигенов коронавируса – белков M, S, N, Е SARS-CoV-2. Под руководством Александра Суворова, ученого из ФГБНУ ИЭМ, разработана живая вакцина против COVID-19 на основе пробиотического штамма Enterococcus faecium L3.

Название препарата компания не раскрывает. Отметим, что в апреле 2021 года «Биокад» получил разрешение на клиническое исследование новой вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. В августе гендиректор компании Дмитрий Морозов рассказал о механизме ее действия, а также о сроках ее клинических испытаний. В официальных документах вакцина BIOCAD называется BCD-250, на собственной геннотерапевтической платформе. Морозов подчеркнул, что компании потребуется от полутора до трех лет на проведение клинических испытаний вакцины.

pharmvestnik