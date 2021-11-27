Евгений Фридман запускает сеть КТ-центров «Новоскан»

Евгений Фридман, основатель группы компаний «Феникс», занимающейся аутсорсингом автомобилей скорой помощи, объявил об открытии в Сарапуле (Удмуртская Республика) центра компьютерной томографии «Новоскан». Инвестиции в проект составили около 40 млн рублей. По словам Фридмана, в течение трех лет под таким же брендом планируется запустить 100 КТ-центров в разных регионах России. Евгений Фридман, основатель группы компаний «Феникс», занимающейся аутсорсингом автомобилей скорой помощи, объявил об открытии в Сарапуле (Удмуртская Республика) центра компьютерной томографии «Новоскан». Инвестиции в проект составили около 40 млн рублей. По словам Фридмана, в течение трех лет под таким же брендом планируется запустить 100 КТ-центров в разных регионах России.

Об этом Евгений Фридман сообщил изданию «Коммерсантъ». Центром в Сарапуле управляет ООО «Новоскан-Удмуртия». По информации СПАРК-Интерфакс, компания была зарегистрирована в ноябре 2020 года в Ижевске, она на 100% принадлежит генеральному директору Евгению Казановскому.

КТ-центр в Сарапуле рассчитан на проведение 40–80 исследований в день, в том числе в зависимости от эпидемиологической обстановки, рассказал Фридман Vademecum. Он добавил, что услуги в «Новоскане» будут оказывать только по полису ОМС.

«Мы разместили центр внутри государственного учреждения здравоохранения, и основная задача – это оказание медицинских услуг для прикрепленной территории, в том числе для стационарных больных Сарапульской городской больницы», – уточнил Евгений Фридман.

Он отметил, что в следующем году в Удмуртии ГК «Феникс» планирует запустить до шести центров «Новоскан». В первом квартале 2022 года КТ-центр откроется на базе Городской больницы №9 в Ижевске.

По информации из открытых источников, помимо некоторых государственных медучреждений, услуги по КТ в Сарапуле оказывает ЛДЦ «Камский доктор», в Ижевске – филиалы ГК «Медси», ЛДЦ МИБС, клиники «Доктор плюс», «Медсервис», центр томографии «Флагман», а также несколько стоматологических клиник (там проводят КТ придаточных пазух носа и височно-нижнечелюстных суставов).

ГК «Феникс» пермского предпринимателя Евгения Фридмана занимается транспортным обеспечением работы скоропомощных служб. Услуги аутсорсинга предлагаются под брендом «Новоскор» в Пермском крае, Ульяновской, Свердловской и Самарской областях, Республике Башкортостан и других регионах России. О взаимоотношениях с заказчиками, конкурентами и персоналом Евгений Фридман рассказал в интервью Vademecum.