«Русатом хэлскеа» вышла из СП с «Р-Фарм» по производству радиофармпрепаратов

Структура «Росатома» – «Русатом хэлскеа», занимающаяся проектами в области ядерной медицины, вышла из совместного предприятия с «Р-Фарм» по производству радиофармпрепаратов, пишет газета «Ведомости». Единственным владельцем ООО «Р2мед» с октября 2021 года, по данным СПАРК, теперь является «Р-Фарм».

Представитель «Русатом хэлскеа» подтвердил изданию факт выхода компании из совместного предприятия. По его словам, 50% долей в «Р2мед» были проданы «Р-Фарм». Сумму сделки он не раскрыл. Свое решение он объяснил «актуализацией стратегии развития» «Русатом хэлскеа». Представитель «Р-Фарм» добавил, что компания продолжит реализацию проекта самостоятельно, первый производственный цикл планируется запустить в 2022 году.

ООО «Р2мед» была создана сторонами на паритетных условиях почти три года назад для выполнения офсетного контракта на 18,4 млрд руб., который структура Алексея Репика ООО «Р-Опра» заключила с мэрией Москвы в октябре 2018 года.

Договор предполагал, что «Р-Фарм» вложит не менее 3 млрд руб. в организацию производства 31 наименования лекарств для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний, а мэрия в свою очередь должна закупать их до 2028 года. Контракт не запрещал привлечение партнеров.

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