Центр имени Гамалеи адаптирует свои вакцины к «Омикрон»-штамму COVID-19

Центр имени Гамалеи, согласно действующим протоколам немедленной разработки версий вакцин для вызывающих озабоченность штаммов, начал адаптацию своих препаратов против COVID-19 «Спутник V» и «Спутник Лайт» к «Омикрон»-штамму коронавируса. Об этом говорится в заявлении Центра Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), опубликованного на сайте вакцины.

В заявлении указывается, что такая доработка вряд ли потребуется, однако в этом случае адаптированная версия вакцин будет готова к массовому производству через 45 дней. Таким образом, несколько сотен миллионов бустерных доз вакцин могут выйти на международные рынки к 20 февраля 2022 года, всего же в этом году могут быть доступны больше 3 млрд доз препаратов, сообщается в обращении.

Западные фармацевтические компании, такие как Moderna, AstraZeneca, Pfizer, J&J, сообщили, что работают над созданием адаптированных к «Омикрон»-штамму вакцин. Всемирная организация здравоохранения назвала буквой «омикрон» новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный недавно в Южной Африке, а также внесла его в список «вызывающих беспокойство».

Григорий Дубов

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