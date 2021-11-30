В Венесуэле с 2024 года запустят производство инсулинов из субстанции «Герофарм»

Правительство Венесуэлы, Espromed Bio, Corpovex и «Герофарм» подписали контракт на поставку жизненно необходимых лекарственных препаратов инсулина со встречными инвестиционными обязательствами, который предусматривает трансфер технологии производства генно-инженерных инсулинов человека.

Долгосрочное соглашение рассчитано на пять лет – с 2022 по 2026 годы. Оно будет реализовано в два этапа. На первом этапе, который продлится два года, будут модернизированы мощности Espromed Bio и осуществлен трансфер технологии производства готовых лекарственных форм генно-инженерных инсулинов человека (ГИИЧ), наряду с поставками пяти препаратов инсулина из России.

На втором этапе, с 2024 года, 100% ГИИЧ во флаконах будут производиться на территории страны из субстанции «Герофарм», а аналоги инсулина и ГИИЧ в картриджах продолжат поставляться из России.

Для успешного трансфера технологии будут необходимо закупить производственное и лабораторное оборудование, дооснастить инженерные системы и помещения, а также обучить персонал.

«Начатое в 2019 году сотрудничество позволило нам не просто открыть новое направление в экспорте – Латинскую Америку, но и помочь с решением социально значимой проблемы доступности препаратов инсулина для пациентов. Заключенное сегодня соглашение означает новый, еще более глубокий уровень взаимодействия. Совокупный размер инвестиций «Герофарм» в проект составит более 20 миллионов евро. Я уверен, что локализация производства поможет компании и в дальнейшем развитии в этом регионе», – прокомментировал генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов.

«Это сотрудничество сможет удовлетворить потребности венесуэльской системы здравоохранения в жизненно важном лекарстве и будет способствовать развитию торгово-экономических отношений между нашими странами», – отметил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Боливарианской Республике Венесуэла и по совместительству в Доминиканской Республике и Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

Компания «Герофарм» договорилась о регистрации российских инсулинов в Бразилии, сообщалось ранее.

gxpnews