Фармпроизводители инвестировали больше 13 млрд рублей в «Технополис Москва» в 2021 году

Компании, выпускающие лекарства и медицинское оборудование, вложили более 13 млрд руб. в 2021 году в предприятия в особой экономической зоне «Технополис Москва». На ее территории производятся препараты против заболеваний сердца, онкологии, почечной недостаточности, изделия для машин скорой помощи и дезинфекционного контроля.

В январе — сентябре 2021 года объем инвестиций резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» в Печатниках увеличился почти в три раза, превысив 21,5 млрд руб., из них свыше 13 млрд руб. вложили производители фармпрепаратов и медизделий. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Зам. мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на территории «Технополиса Москва» предприятия развивают площадки по производству препаратов против онкозаболеваний, почечной недостаточности, болезней сердца, оборудования для машин скорой помощи, изделий дезинфекционного контроля.

Фото: mos.ru

Григорий Дубов

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