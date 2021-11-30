Moderna планирует выпустить вакцину от штамма COVID-19 «омикрон» в 2022 году

По словам главного медицинского специалиста американской Modernа Пола Бертона, компания возможно выпустит новую вакцину против штамма коронавирусной инфекции «омикрон» в начале 2022 года, сообщает CNBC.

Пока неизвестно, необходимы ли будут новые разработки, или защиту от нового варианта коронавируса смогут обеспечить существующие вакцины.

«В ближайшие пару недель мы должны узнать, способна ли имеющаяся вакцина обеспечивать защиту. Но отличительная особенность вакцин Moderna в том, что мы можем адаптироваться очень быстро», – заявил Бертон.

Как он добавил, существующие вакцины способны обеспечить некоторую защиту. Это зависит о того, как давно человек привился от COVID-19. Пол Бертон также порекомендовал невакцинированным людям поставить прививку.

По предварительным данным, у людей, которые ранее перенесли коронавирусную инфекцию, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

gxpnews