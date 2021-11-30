Pfizer и Biontech начали работу над адаптацией вакцины от COVID-19 к штамму «омикрон»

Американская фармкомпания Pfizer и немецкая Biontech начали работу над адаптацией своей вакцины от коронавируса под новый штамм «омикрон» (B.1.1.529), сообщает FirstWordPharma.

«Большое количество мутаций в новом варианте вируса говорится о том, что B.1.1.529 «значительно отличается от ранее наблюдаемых вариантов», — отметила компания Biontech, добавив, что вскоре будут представлены результаты исследований вируса, которые покажут, потребуется ли апгрейд вакцины.

Компания рассчитывает сделать соответствующие выводы не позднее конца следующей недели. В Biontech подчеркнули, что «несколько месяцев назад были разработаны планы по адаптации мРНК-вакцины в течение шести недель и отправке первоначальных партий в течение 100 дней в случае возникновения подобной проблемы».

Американская фармкомпания Modernа также объявила о планах выпустить новую вакцину против штамма «омикрон» в начале 2022 года.

По предварительным данным, у людей, которые ранее перенесли коронавирусную инфекцию, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

gxpnews