Правительство закупит 5 тысяч упаковок не зарегистрированного в РФ препарата для лечения детей с эпилепсией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами 29 ноября поручил Московскому эндокринному заводу (МЭЗ) обеспечить в этом году ввоз 5 тысяч упаковок не зарегистрированного в России препарата Петнидан (этосуксимид) от немецкой Desitin Arzneimittel GmbH для лечения детей с эпилепсией. В сентябре 2021 года родители таких пациентов жаловались на отсутствие в российских аптеках входящего в перечень ЖНВЛП противоэпилептического препарата на основе этосуксимида (Суксилеп). Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами 29 ноября поручил Московскому эндокринному заводу (МЭЗ) обеспечить в этом году ввоз 5 тысяч упаковок не зарегистрированного в России препарата Петнидан (этосуксимид) от немецкой Desitin Arzneimittel GmbH для лечения детей с эпилепсией. В сентябре 2021 года родители таких пациентов жаловались на отсутствие в российских аптеках входящего в перечень ЖНВЛП противоэпилептического препарата на основе этосуксимида (Суксилеп).

«Правительство поручило Московскому эндокринному заводу обеспечить в этом году ввоз 5 тысяч упаковок препарата Петнидан и доставку его в медицинские учреждения страны. Дети должны получить лекарство в максимально короткие сроки, поэтому заводу необходимо оперативно подать в Министерство здравоохранения соответствующую заявку», – отметил Мишустин.

Контроль за подготовкой всех необходимых разрешительных документов для ввоза препаратов возложен на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Об отсутствии в аптеках жизненно необходимого противоэпилептического препарата Суксилеп (этосуксимид) родители детей с эпилепсией сообщили в начале сентября 2021 года. Впервые о перебоях с поставками препарата рассказали жители Алтайского края – там отметили, что назначаемый врачами Суксилеп невозможно получить по льготному отпуску или купить самостоятельно, так как в региональных аптеках он отсутствует.

Минздраву РФ было известно об отсутствии лекарства для лечения детей с эпилепсией. В ведомстве уточнили, что ведут работу по решению вопроса. В марте 2020 года в России приняли закон, который позволял ввозить незарегистрированные лекарства с содержанием наркотических или психотропных веществ для определенного пациента или группы пациентов при наличии решения врачебной комиссии. В числе этих лекарств был утвержден и препарат клобазам (Фризиум от Sanofi) для лечения пациентов с эпилепсией. Регистрация Фризиума истекла в 1997 году, и производитель не стал ее продлевать. Однако больные эпилепсией дети по-прежнему в нем нуждались: клобазам в 2019 году требовался 2-3 тысячам детей.

В итоге в августе 2020 года Sanofi получила новое регистрационное удостоверение на препарат. Спустя почти восемь месяцев Минздрав исключил клобазам из перечня незарегистрированных лекарств, закупаемых МЭЗ. В связи с этим летом 2021 года были произведены первые закупки препарата для компенсации дефицита противоэпилептических препаратов для лечения детей.