Маркировка кресел-колясок станет обязательной с 1 февраля 2023 года

Минпромторг РФ с 1 февраля 2023 года введет обязательную маркировку кресел-колясок, относящихся к медицинским изделиям. Мера коснется как произведенных в РФ средств реабилитации, так и ввезенных из-за рубежа. Добровольный эксперимент по маркировке проходил с июня 2019-го по июнь 2021 года, о его результатах не сообщалось. Минпромторг РФ с 1 февраля 2023 года введет обязательную маркировку кресел-колясок, относящихся к медицинским изделиям. Мера коснется как произведенных в РФ средств реабилитации, так и ввезенных из-за рубежа. Добровольный эксперимент по маркировке проходил с июня 2019-го по июнь 2021 года, о его результатах не сообщалось.

Предполагается, что производители и импортеры будут обязаны маркировать медизделия и вносить информацию в государственную информационную систему мониторинга. Уже ввезенные в РФ и не поступившие в оборот медизделия должны будут получить маркировку в срок до 1 мая 2023 года, а приобретенные до 1 февраля 2023 года и выпущенные таможенным органами после дедлайна – до 15 марта 2023 года.

Для маркировки будет использована система, которая ранее применялась в ходе эксперимента по добровольной маркировке, – предполагается, что игроки рынка, принявшие участия в пилотном проекте, будут зарегистрированы в системе автоматически.

Эксперимент по добровольной маркировке кресел-колясок проходил с 1 июня 2019 года по 1 июня 2021 года. Пилотный проект проводился в целях противодействия «незаконному производству и обороту кресел-колясок». Оператором системы выступал «Оператор-ЦРПТ».

В январе 2021 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что вопрос маркировки медицинских изделий ­– пока в экспериментальном порядке – находится на проработке в министерстве. Среди возможной номенклатуры, которая войдет в эксперимент, назывались коронарные стенты, подгузники и компьютерные томографы.

В ноябре 2021 года Минпромторг РФ анонсировал эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции, включая медицинские изделия. Предполагается, что в пилотный проект войдут компьютерные и магнитно-резонансные томографы, рентгеновское оборудование, слуховые аппараты, ультразвуковые сканеры и другие МИ. Эксперимент стартует 1 января 2022 года и продлится до 1 сентября 2022 года, участие в нем для игроков рынка будет добровольным.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал введение обязательной маркировки медицинских изделий. В первую очередь она должна коснуться высокотехнологичного оборудования и медизделий высокого класса потенциального риска, заявил он в августе 2021 года.