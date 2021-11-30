Что известно о новом штамме коронавируса «омикрон»

На чрезвычайном заседании технической консультативной группы по эволюции вирусов 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный ранее в ЮАР, как «вариант, вызывающий беспокойство», и присвоила ему название «омикрон». Еще до заявления ВОЗ многие страны, включая Россию, стали вводить ограничение авиасообщения с ЮАР и некоторыми территориями Африки, а затем принимать другие профилактические меры. Подробнее о новом варианте коронавируса «омикрон», который, по данным Роспотребнадзора, в РФ пока не обнаружен, – в обзоре Vademecum. На чрезвычайном заседании технической консультативной группы по эволюции вирусов 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный ранее в ЮАР, как «вариант, вызывающий беспокойство», и присвоила ему название «омикрон». Еще до заявления ВОЗ многие страны, включая Россию, стали вводить ограничение авиасообщения с ЮАР и некоторыми территориями Африки, а затем принимать другие профилактические меры. Подробнее о новом варианте коронавируса «омикрон», который, по данным Роспотребнадзора, в РФ пока не обнаружен, – в обзоре Vademecum.

По информации ВОЗ, первый случай инфицирования штаммом «омикрон» был зарегистрирован в Южно-Африканской Республике в образце, взятом 9 ноября 2021 года. Официальное сообщение об этом ЮАР направила в ВОЗ 24 ноября.

«Омикрон» в ЮАР быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет, они поступают в госпитали со средней и тяжелой формами COVID-19, некоторые нуждаются в интенсивной терапии. Большинство из заразившихся не были вакцинированы от коронавирусной инфекции или привиты лишь первой дозой. Основными симптомами нового штамма являются высокая температура и усталость, причем потери запаха и вкуса не наблюдается.

Руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний по эволюции вирусов ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что, по одной из гипотез о происхождении нового штамма коронавируса, рассматриваемых ВОЗ, его вероятным источником может быть человек с ослабленным иммунитетом, например, с ВИЧ-инфекцией или другим иммунодефицитным состоянием, который полностью не вылечился и внутри него вирус мутировал.

Новый вариант вируса в настоящее время имеет 32 мутации, некоторые из них вызывают беспокойство у ВОЗ. Предварительные данные также свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения по сравнению с другими штаммами коронавируса. В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний отмечают, что существующим препаратам будет трудно бороться с «омикроном», так как они «учат» иммунную систему распознавать более старую версию вируса.

По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, отличительная черта нового варианта коронавируса заключается в том, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые обычно отвечают за изменение свойств патогена. Значительную долю этих мутаций ранее ученые наблюдали и в других штаммах. Известно, что они могут помогать патогену избегать нейтрализующего действия антител либо делать вирус более заразным. Профиль мутаций в геноме показывает, что новый штамм потенциально способен и уклоняться от антител, и быть более заразным, в некотором смысле объединяя свойства штаммов «бета» и «дельта».

ВОЗ 29 ноября сообщила, что вероятность дальнейшего распространения штамма коронавируса «омикрон» на глобальном уровне высока, и призвала ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19. Отмечается, что на данном этапе вариант коронавируса «омикрон» недостаточно изучен по сравнению с «дельтой», что не позволяет пока сформировать вывод об уровне его заразности и определить, приводит ли он к тяжелому протеканию коронавирусной инфекции.

Специалисты ВОЗ рекомендовали всем странам усилить эпиднадзор, сообщать о первых случаях заражения вариантом «омикрон», а также включиться в исследования новых штаммов для повышения эффективности мер борьбы с коронавирусом.

Существующие в мире ПЦР-тесты позволяют выявлять новый штамм коронавируса. Например, в Германии его смогли обнаружить шесть антиген-тестов трех разных производителей: Roche, Siemens и Flowflex. Случаи заражения новым штаммом уже выявлены в Ботсване, Бельгии, Израиле, Италии, Германии, Гонконге, Австралии, Канаде, Швейцарии и Франции. В сообщениях оттуда подчеркивается, что некоторые жители этих стран были полностью привиты.

В России «омикрон» пока не выявлен, сообщили в Роспотребнадзоре, но меры предосторожности предприняты. С 28 ноября по 1 февраля 2022 года Россия ограничила въезд гражданам из десяти стран и автономий на юге Африки, где был обнаружен новый штамм. Ведется работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время. Все прибывающие в РФ из африканских стран, Китая, Израиля, Великобритании и Северной Ирландии обязаны проходить экспресс-тестирование на коронавирус.

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин призвал не паниковать из-за распространения нового штамма. Он заявил, что созданные вакцины будут продолжать работать и защищать от тяжелого течения заболевания при инфицировании штаммом «омикрон». Ранее сообщалось, что НИЦЭМ проверит эффективность вакцины Спутник V против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Ботсване, когда получит его образец.

В ГНЦ «Вектор» также сообщили, что эффективность российской вакцины ЭпиВакКорона против штамма «омикрон» может быть сопоставима с ее эффективностью против штамма «дельта», на фоне всплеска инфицирования которым летом 2021 года возникло публичное обсуждение необходимости ревакцинации от COVID-19.

Американская Pfizer в партнерстве с немецкой BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna и китайская Sinovac уже сообщили о намерении создать новую вакцину от штамма «омикрон».

В связи с появлением нового штамма многие страны начали вводить различные ограничения. Например, в Марокко приняли решение на две недели приостановить прием пассажирских авиарейсов из других стран. Бразилия также приостановила авиасообщение с шестью странами Южной Африки. Мальдивы запретили въезд путешественникам из семи африканских стран (ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Намибия, Лесото и Эсватини).

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил о введении ограничений на транспортное сообщение с пятью странами Южной Африки. «В связи с увеличением числа случаев заболевания из-за варианта «омикрон» поездки из Ботсваны, Южно-Африканской Республики, Мозамбика, Намибии и Зимбабве в нашу страну запрещены», – заявил Коджа, подчеркнув, что ограничения коснутся всех турецких наземных, воздушных, морских и железнодорожных пограничных переходов.

Правительство Израиля разрешило отслеживать геолокацию людей, зараженных штаммом «омикрон». Этим займется Служба общей безопасности. Подобная система уже использовалась властями в начале пандемии COVID-19, однако в этот раз под программу отслеживания попадут не все заболевшие коронавирусной инфекцией, а лишь те, у кого анализы подтвердили наличие штамма «омикрон». Те, кто контактировал с зараженными новым штаммом, не попадут в поле зрения службы.

Фото: profinance.ru

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