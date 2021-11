«Ковид-глобулином» разрешили лечить подростков

Минздрав разрешил применять «Ковид-глобулин» для лечения подростков с 12 лет. Специфический иммуноглобулин на основе плазмы крови доноров с антителами к новому коронавирусу ранее можно было применять с 18 лет.

Минздрав утвердил изменения в инструкцию по медицинскому применению лекарственного препарата «Ковид-глобулин». Согласно ведомости изменений № 4, иммуноглобулин можно применять с 12 лет, а не с 18, как было ранее. Информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств Минздрава.

«Ковид-глобулин» на основе плазмы крови доноров с антителами к новому коронавирусу содержит антитела класса IgG. Препарат разрешен для лечения COVID-19. Производится пермским филиалом завода «Микроген», входящего в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех». В начале апреля «ФВ» писал о регистрации иммунобиологического препарата.

В октябре Минздрав исключил беременность из противопоказаний к применению «Ковид-глобулина». Применение возможно только по жизненным показаниям с учетом соотношения ожидаемой пользы и риска.

В сентябре «ФВ» писал, что московские власти направили почти 700 млн руб. на заготовку и переработку крови, а также на производство препарата «Ковид-глобулин» и выплаты донорам.

В августе группа американских исследователей установила, что введение плазмы зараженным COVID-19 пациентам, вероятно, не может предотвратить прогрессирование болезни. Результаты исследования, в котором участвовали больше 500 пациентов, опубликованы в The New England Journal of Medicine. Они показали, что болезнь прогрессировала у 30% пациентов, которым вводили плазму, и у 31,9% больных, которые получали плацебо.

Елена Сидорова

pharmvestnik