Мишустин поручил доставить в Россию незарегистрированный препарат для детей с эпилепсией

До конца года в Россию будет ввезено 5 тыс. упаковок незарегистрированного препарата «Петнидан» (этосуксимид), который применяют для лечения детей с эпилепсией. Правительство поручило Московскому эндокринному заводу обеспечить ввоз препарата и доставку его в медицинские учреждения.

Правительство поручило Московскому эндокринному заводу обеспечить в этом году ввоз 5 тыс. упаковок препарата «Петнидан» (этосуксимид) и доставку его в медицинские учреждения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Маленьким пациентам необходимы лекарства, которые помогают преодолеть серьезный недуг. Но лечение должно быть непрерывным, даже если понадобятся препараты, не зарегистрированные в России», — отметил Мишустин.

По его словам, для получения лекарства в максимально короткие сроки заводу необходимо оперативно подать в Министерство здравоохранения соответствующую заявку.

«Прошу вас проконтролировать, чтобы после этого ведомство подготовило все разрешительные документы на ввоз этих препаратов для лечения детей с эпилепсией», — сказал премьер-министр, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

С 1 сентября 2021 года вступил в силу новый порядок ввоза лекарств в Россию. Теперь участники рынка подают в Минздрав заявление на получение разрешений на ввоз медикаментов через единый портал госуслуг. Затем в течение пяти рабочих дней разрешение поступает в личный кабинет заявителя. Такой формат упростил и ускорил процесс оформления документов, необходимых для ввоза препаратов в страну.

Елена Сидорова

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