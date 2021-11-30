Препарат MSD от COVID-19 оказался эффективен лишь на 30%

MSD (в США и Канаде — Merck & Co) представила обновленные данные исследования препарата против COVID-19 под названием molnupiravir, которые основываются на анализе выборки из 1433 участников испытаний. Оказалось, что средство имеет значительно меньшую эффективность по сокращению количества госпитализаций и смертей, чем компания сообщала ранее.

Производитель заявил, что по этим показателям molnupiravir эффективен на 30%, хотя в октябре MSD говорила о 50%-ной эффективности средства, основываясь на результатах предварительного анализа 775 пациентов. После появления этих данных акции MSD упали на 3,5%.

Более низкая эффективность препарата также может оказать влияние на продажи препарата во всем мире, пишет Reuters. На текущий момент компания заключила договор на поставку 20 млн курсов средства с США и рядом других государств.

Американский регулятор FDA опубликовал на днях набор документов по препарату, предназначенных для группы внешних экспертов. Они соберутся во вторник, чтобы обсудить, рекомендовать ли средство к одобрению. FDA попросило экспертов обсудить, перевешивают ли преимущества препарата его риски и для каких категорий населения его можно разрешить. Агентство также попросили их оценить опасения по поводу того, может ли лекарство стимулировать мутацию вируса.

Ранее «ФВ» сообщал о результатах эффективности аналогичного препарата Paxlovid от Pfizer. Промежуточные данные, полученные от 1200 участников исследования, показали снижение случаев госпитализаций и смертей на 89%.

Пероральные средства, такие как как molnupiravir и Paxlovid, могут быть перспективным оружием в борьбе с пандемией, пишет Reuters, поскольку их можно принимать в домашних условиях. Кроме того, они дешевле в производстве и проще в применении, чем существующие варианты лечения, такие как терапия антителами от Regeneron и Eli Lilly. Они в основном вводятся в виде инъекций.

Николай Соколов

pharmvestnik