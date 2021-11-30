Центр лекобеспечения закупит препараты по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку факторов свертываемости крови, велаглюцеразы альфа и антиингибиторного коагулянтного комплекса. Эти препараты закупаются по программе ВЗН.

Как сообщается на сайте госзакупок, препараты закупаются в соответствии с Порядком организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра), а также пациентов после трансплантации органов или тканей. Объявлено 13 аукционов.

– Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий 400-799 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 425 955 476,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.12.2021

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.12.2021 10:25.

– Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий 1000—1200 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 744 346 141,84 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.12.2021

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.12.2021 10:40.

– Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий 800-1400 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 591 158 343,68 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.12.2021

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.12.2021 10:55.

– Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 ЕД

Начальная (максимальная) цена контракта: 184 688 240,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 06.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 08.12.2021 13:10.

– Велаглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД

Начальная (максимальная) цена контракта: 581 087 212,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.12.2021

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.12.2021 11:10.

– Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ + 1200 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 539 346 336,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.12.2021

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.12.2021 11:25.

– Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ + 2400 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 332 455 200,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.12.2021

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.12.2021 11:40.

– Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ + 600 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 88 117 578,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 06.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 08.12.2021 13:25.

– Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 МЕ + 1200 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 123 166 056,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 06.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 08.12.2021 13:40.

– Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 450 МЕ + 400 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 261 154 476,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 06.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 08.12.2021 13:55.

– Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий 200—399 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 66 010 896,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 06.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 08.12.2021 09:30.

– Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий 250 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 6 107 220,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 06.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 08.12.2021 09:15.

– Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий 500—600 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 561 912 932,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.12.2021

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 17.12.2021 11:55.

Елена Сидорова

pharmvestnik