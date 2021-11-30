Производители вакцин обещают выпустить новые препараты против варианта «Омикрон»

Производящие вакцины от COVID-19 фармкомпании разрабатывают новые средства борьбы с вариантом «Омикрон». Некоторые разрабатывают новые вакцины, другие создают бустеры, а третьи надеются, что оригинальные препараты сохранят свою эффективность.

Компании, производящие вакцины против COVID-19, заявили о создании новых препаратов против недавно обнаруженного варианта коронавируса B.1.1.529, который получил название «Омикрон».

Так, Moderna заявила, что работает над созданием бустера, адаптированного к борьбе с «Омикроном». Также компания испытывает более высокую дозу уже существующего бустера и работает над несколькими другими кандидатными препаратами. «Бустерная доза одобренной [регуляторами] вакцины представляет собой единственную доступную в настоящее время стратегию повышения иммунитета», — говорится в заявлении Moderna, опубликованном на ее сайте.

Novavax также заявила, что готовит особую версию вакцины против «Омикрона». Препарат компании содержит спайковый белок молекулы SARS-CoV-2, который активирует работу иммунной системы. Производитель заявил, что начал создание белка, основанного на генетической последовательности B.1.1.529, пишет Reuters. «Первоначальная работа займет несколько недель», — заявили в Novavax. Акции компании после этого заявления подорожали почти на 9% .

AstraZeneca утверждает, что вакцина Vaxzevria доказала свою эффективность против всех «вызывающих озабоченность» вариантов SARS-CoV-2. В то же время компания исследует влияние новой разновидности вируса на работу препарата. «Как и в случае с любыми новыми появляющимися вариантами, мы изучаем B.1.1.529, чтобы лучше понять его и влияние на вакцину», — передает заявлении AstraZeneca Global News.

Компания Pfizer рассказала телесети CBS, что проводит испытания своей вакцины против нового варианта. Pfizer и BioNTech рассчитывают получить результаты испытаний через две недели. Если вакцина окажется неэффективной, компания создаст «индивидуальную вакцину против этого варианта». Они будут готовы поставить новый препарат на рынки в течение 100 дней.

В Johnson & Johnson тоже заявили, что внимательно следят за штаммами SARS-CoV-2 и тестируют эффективность своего однодозового препарата против нового варианта вируса.

Также против варианта «Омикрон» испытывает вакцину компания Inovio. В ноябре FDA отменило запрет на испытания препарата, который действовал с сентября 2020 года. В случае неудачи компания хочет создать полностью новый препарат.

«В лучшем случае INO-4800 <…> будет полностью устойчивым к «Омикрону», но если это не так, тогда у нас будет новая вакцина, готовая к использованию при необходимости», — рассказала старший вице-президент отдела исследований и разработок Inovio Кейт Бродерик.

Российские разработчики пока что не имеют доступа к новому варианту коронавируса и не могут говорить о его взаимодействии с вакциной, рассказал ТАСС глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, новая версия «Спутника V» потребуется, если эффективность вакцины упадет в 8—10 раз. У «Спутника» же есть 10-кратный запас эффективности.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в свою очередь сообщил, что вакцину можно будет приспособить для борьбы с африканским штаммом. «Мы можем очень быстро адаптировать вакцину к новому варианту, если это необходимо», — передает его слова РИА Новости.

Разработчики «ЭпиВакКороны» полагают, что эффективность их препарата против «Омикрона» сравнима с эффективностью против варианта «Дельта». Однако они отметили, что «Омикрон» вызывает опасения и требует незамедлительного и глубокого изучения.

Николай Соколов

pharmvestnik