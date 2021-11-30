В ЦРПТ рассказали о возможностях поиска пациентами лекарств через «Честный ЗНАК»

Россияне смогут контролировать наличие в аптеках необходимых лекарств в режиме реального времени через мобильное приложение «Честный ЗНАК».

Препараты можно найти как по торговому наименованию, так и по названию действующего вещества.

Функционал «поиск лекарств» особенно актуален и востребован в период пандемии», сообщили в Центре развития перспективных технологий.

«У россиян появилась возможность с помощью приложения найти в аптеках любой, даже самый редкий препарат, — отмечает заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов. — Приложение является частью государственной информационной системы маркировки и прослеживания товаров. Все лекарства, вводимые в оборот, сегодня имеют индивидуальный код маркировки, в системе есть информация обо всех аптеках, больницах, производителях, импортерах, дистрибьюторах лекарств — каждая организация, имеющая отношение к обороту лекарств, передает сведения об этом в систему. Эта информация теперь служит пользе потребителей — проверка легальности и подлинности препаратов, поиск лекарств, сроки годности — это и многое другое любой человек может проверить через приложение».

В ЦРПТ также напомнили, что на сегодняшний день маркировка дает полную и точную статистику по лекарствам. За счет прослеживаемости каждой упаковки все цепи движения доступны государственным органам и Оперативному штабу. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки, что особенно актуально для лекарств и вакцин против COVID-19, информация о которых со всей страны предоставляется в режиме онлайн.

Кроме того, маркировка дает возможность прогнозировать доступность лекарств и избежать их дефицита, более эффективно управлять логистикой и запасами препаратов, резюмировали в Центре развития перспективных технологий.

Материал партнера: ЦРПТ

Фото: ЦРПТ

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