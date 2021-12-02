Медпром ждут изменения в присвоении статуса российского производителя

Минпромторг готовит изменения правил закупки медтехники, суть которых заключается в применении балльной системы при оценке того, может ли медизделие считаться российским. Набирать баллы придется производителям около 40 групп медизделий, причем с каждым годом требования к ним будут ужесточаться.

Минпромторг и консорциум «Медицинская техника» прорабатывают внесение изменений в постановление правительства №719 от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», которые помогут определять степень локализации производства. За каждую технологическую стадию медизделие будет получать определенное число баллов, приближаясь к установленному порогу для того, чтобы считаться российским в госзакупках, рассказал глава консорциума Виктор Назаров на всероссийском форуме NOVAMED-2021.

Назаров не уточнил, когда поправки будут приняты, однако заметил, что сейчас отрасль обсуждает проект документа.

Если в августе Минпромторг заявлял о 22 видах медизделий, которых коснутся новые правила, то сейчас в перечень попали более 40 видов.

В беседе с корреспондентом «ФВ» Назаров уточнил, что процесс установления требований по количеству баллов за определенные операции и другие значимые критерии, определяющие степень локализации производства, постоянно совершенствуется и актуализируется по всей промышленной продукции. «На текущий момент в отношении медицинских изделий (раздел VII Перечня Постановления №719) «балльная система» установлена пока только для медицинских масок», — сообщил собеседник.

Минпромторгом, в том числе с учетом консолидированных предложений консорциума, готовятся изменения в постановление о применении балльной системы по другим видам медицинских изделий, в частности, по анестезиологическим и респираторным изделиям, изделиям in-vitro диагностики, принадлежностям к рентгеновскому и кардиологическому оборудованию.

Ольга Коберник

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