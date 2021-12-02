ИСКЧ начал разработку лекарства от COVID-19

Институт стволовых клеток человека приступил к разработке препарата от коронавируса. Предполагается, что препарат будет эффективен против большинства известных мутаций COVID-19.

Холдинг «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) приступил к разработке препарата от коронавируса, его первые прототипы могут быть созданы к весне 2022 года, сообщил ТАСС председатель совета директоров компании Артур Исаев.

«Мы ведем начальные стадии разработки. Мы хотим, чтобы у нас первые прототипы препарата появились в ближайшие три-четыре месяца. Если у нас эти прототипы препарата покажут эффективность, то мы будем готовиться к доклинике», — сказал он.

Предполагается, что препарат будет эффективен против большинства известных мутаций коронавируса. Он позволит блокировать активное размножение вируса в организме зараженных COVID-19 и снижать летальность.

Исаев также сообщил, что холдинг оценит эффективность вакцины «Бетувакс» против нового штамма коронавируса «Омикрон».

«В течение ближайших недель — я думаю, двух-трех-четырех недель — мы запланировали серию экспериментов для того, чтобы проверить, нейтрализует ли наша вакцина [«Бетувакс»] этот серотип вируса «Омикрон». <…> После того как мы увидим, мы примем решение», — сказал Исаев.

По его словам, ИСКЧ рассмотрит возможность модификации вакцины в случае такой необходимости, пока же данные показывают, что «у вакцины достаточно хорошие свойства в нейтрализации наиболее распространенных серотипов вируса».

Вакцина «Бетувакс КоВ-2» — субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Препарат разработан резидентом «Сколково» компанией «Бетувакс», входящей в группу ИСКЧ. В октябре начались клинические испытания вакцины. ИСКЧ рассчитывает в феврале-марте 2022 года подготовить и подать в Минздрав промежуточный отчет об итогах первой и второй фаз клинических исследований вакцины, после чего в случае выдачи разрешения от ведомства может быть начато ее производство, объяснял ранее Исаев. По его словам, производство вакцины может начаться в первой половине 2022 года.

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