В Казахстане планируют производить лекарства для лечения онкозаболеваний

Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой на своей странице в Facebook сообщил о проведении переговоров с главами крупнейших фармацевтических холдингов.

«Между Министерством здравоохранения РК и компанией Roche было подписано рамочное соглашение о стратегическом партнерстве. Рамочное соглашение направлено на установление принципов и намерения сотрудничества между Министерством здравоохранения РК и компанией Roche в целях реализации проекта по развитию фармацевтической промышленности на территории РК и увеличения доли местного производства лекарственных средств, а именно локализации производства лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний», – написал Цой.

Кроме того, глава Минздрава Казахстана провел встречу с руководителем компании Sandoz по Европе и членом Исполнительного комитета Sandoz Ребеккой Гунтерн. На ней речь зашла о реализации проекта по локализации в стране производства генериков и биосимиляров.

Алексей Цой также провел переговоры с президентом холдинга «m-3 Group» Абдаллой Шатила. Стороны заинтересованы в совместном сотрудничестве. Ранее министерство и представители холдинга «m-3 Group» уже проводили онлайн-встречу и подписали меморандум о сотрудничестве между «НИИ проблем биологической безопасности» МОН РК и холдингом для последующей организации производства и экспорта медицинских и ветеринарных вакцин. Холдинг в свою очередь заинтересован в производстве вакцины «QazVac» в Казахстане для казахстанского рынка и экспорта или в покупке лицензии на ее производство в Швейцарии либо Франции для того, чтобы экспортировать под другим брендом.

Иранская компания построит фармацевтическую фабрику в Казахстане за $40 млн, сообщалось ранее.

gxpnews