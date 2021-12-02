На создание в России тест-системы для выявления штамма «омикрон» нужно около девяти дней

Для того, чтобы создать тест-систему, выявляющую новый штамм коронавируса «омикрон», необходимо около девяти дней. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Этот штамм интересен тем, что он фактически суммировал те мутации, которые были наработаны предыдущими штаммами. В июле мы зарегистрировали набор, который определял все предыдущие линии. Сейчас мы очень быстро сделаем набор на омикрон, потому что проектирование занимает 3-4 дня, 5 дней на создание самой этой тест-системы», – цитирует Скворцову ТАСС.

Глава ФМБА также рассказала, что испытала на себе препарат от коронавируса «Мир-19». По ее словам, этот препарат, созданный институтом иммунологии, является универсальным даже при появлении новых мутаций вируса.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству за неделю подготовить план действий из-за нового штамма «омикрон».

gxpnews