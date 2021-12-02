FDA одобрило лекарство для лечения цитомегаловирусной инфекции после трансплантации органов

В США зарегистрировали новый препарат для лечения цитомегаловирусной инфекции у пациентов после трансплантации органов, не отвечающих на стандартную терапию противовирусными препаратами. Об этом сообщает MedicalXpress.

Это препарат марибавир (maribavir), разработанный компанией Takeda. Он оказывает воздействие на фермент pUL97 и препятствует репликации вируса в организме человека. Лекарство можно использовать для лечения пациентов старше 12 лет (пациент должен весить не менее 35 килограммов), у которых подтвердили цитомегаловирусную инфекцию после трансплантации органов.

Решение о регистрации было принято по результатам многоцентрового исследования III фазы среди недавно прошедших трансплантацию 352 пациентов. Спустя восемь недель наблюдения у 56% участников из группы применения марибавира вирусная нагрузка была ниже уровня детектирования. В группе плацебо этот показатель составлял только 24%.

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