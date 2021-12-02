Скворцова рассказала об испытании препарата «МИР 19» на себе

Глава ФМБА Вероника Скворцова испытала на себе препарат от коронавируса «МИР 19» после контакта с человеком, заболевшим COVID-19. По ее словам, лекарство будет эффективно против «Омикрон»-штамма.

Глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что испытала на себе препарат от коронавируса «МИР 19». Это потребовалось после контакта с человеком, заболевшим COVID-19, сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Скворцовой, она, как и все ее сотрудники, пробует разработки ведомства на себе. В их числе оказался и препарат «МИР 19». Он имеет сладковатый вкус, вдыхать его нужно в течение 10 минут. Если подышать препаратом после контакта с заболевшим, вирусная нагрузка резко падает.

По словам главы ФМБА, лекарство будет эффективно против «Омикрон»-штамма. «Мы ставили перед собой задачу в разработке противовирусных этиотропных высокоспецифичных препаратов, которые бы действовали на консервативные сайты. То есть независимо от изменения линий и появления новых мутаций эти препараты оставались бы универсальными», — рассказала Скворцова (цитата по ТАСС).

Вероника Скворцова также рассказала, что ФМБА за несколько дней может сделать и тест-систему для выявления варианта коронавируса «Омикрон».

В середине ноября «ФВ» писал, что Государственный научный центр «Институт иммунологии» ФМБА направил в Минздрав России заявление о регистрации противовирусного препарата «МИР 19». Пакет документов принят 14 октября. При этом препарат еще прошел II фазу клинических исследований, они должны быть завершены в конце 2021 года. Летом в агентстве говорили, что завершат их в конце августа.

В качестве действующих веществ заявлены синтетическая малая интерферирующая двуцепочечная рибонуклеиновая кислота (микроРНК) и пептид-носитель. Согласно записи в ГРЛС, препарат будет выпускаться в виде лиофилизата сроком годности в 1 год.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

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