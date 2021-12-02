Президент утвердил повышение госпошлины за регистрацию лекарств

Владимир Путин утвердил изменения в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми значительно увеличены размеры госпошлин за регистрацию лекарств. На стадии принятия документа Госдумой фармассоциации обращались к депутатам и в кабмин, отмечая необходимость обоснования повышения пошлин, однако их предложения не были учтены.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон № 382-ФЗ от 29.11.2021 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который предусматривает увеличение размеров госпошлин за регистрацию лекарств. Документ размещен на портале publication.pravo.gov.ru

В соответствии с документом размер пошлины за проведение экспертизы документов лекарства для проведения клинических исследований увеличивается с 110 тыс. до 135 тыс. руб. Экспертиза для орфанного препарата, который может быть рассмотрен для госрегистрации, составит 420 тыс. руб. вместо 25 тыс. руб. Стоимость подтверждения госрегистрации препаратов предлагается установить в размере 172 тыс. руб. вместо 145 тыс. руб. Кроме того, экспертиза документов для проведения пострегистрационных клинических испытаний составит 135 тыс. руб. вместо 60 тыс. руб.

Законом, в частности, уточнены условия освобождения от НДС реализации медицинских изделий, в части сроков выдачи на них регистрационного удостоверения.

В конце октября фармацевтические ассоциации обращались в Госдуму, кабмин, Минздрав и Минфин, указав, что повышение госпошлин будет дополнительной нагрузкой на отрасль, сопоставимой с расходами на получение криптокодов для маркировки. Ассоциации отмечали, что пошлины должны быть экономически обоснованными, в частности, для их индексации может быть применен метод накопленной инфляции. Однако их предложения не были учтены.

Как сообщил 19 ноября заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, представляя документ сенаторам, изменения принимаются «в целях увеличения поступления доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации».

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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