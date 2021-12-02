В США начинаются первые испытания вакцины от болезни Альцгеймера

Американские исследователи из медицинского центра Brigham and Women’s Hospital начнут испытания первой вакцины от болезни Альцгеймера, пишет PMLive. Препарат представляет собой интраназальную вакцину, которая использует иммуномодулятор Protollin для активации ответа иммунной системы на болезнь.

Protollin состоит из белков бактерий в комплексе с липополисахаридами (ЛПС). Имеются доклинические данные, указывающие на то, что он может модулировать иммунные клетки и такми образом бороться с различными расстройствами.

Соруководитель Центра неврологических заболеваний им. Энн Ромни в центре доктор Ховард Вайнер назвал это испытание «знаменательной вехой».

«Если клинические испытания на людях покажут, что вакцина безопасна и эффективна, она может стать нетоксичной терапией для людей с болезнью Альцгеймера, а также ее можно будет назначать на раннем этапе [заболеания}, чтобы помочь предотвратить болезнь Альцгеймера у людей из группы риска», — отмечает он.

«В течение 20 лет появляется все больше свидетельств того, что иммунная система играет ключевую роль в устранении бета-амилоида, — заявила глава исследования Тануджа Читнис. — Исследования в этой области открыли нам путь к поиску совершенно нового пути для потенциального лечения не только болезни Альцгеймера, но и других нейродегенеративных заболеваний».

Поиск эффективных методов лечения неврологических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, последние годы оставался для фармбизнеса чрезвычайно сложной задачей. В последние годы отрасль начала снова проявлять интерес к этой области, кульминацией процесса стало одобрение в США первого препарата от болезни Альцгеймера Aduhelm от Biogen.