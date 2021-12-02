Минфин предлагает обязать Минздрав обосновывать закупки лекарств у единственного поставщика

Минздрав могут обязать обосновывать соответствие предполагаемого единственного поставщика лекарств критериям, предъявляемым к таким поставщикам.

Минфин разработал проект постановления правительства, который предлагает новый порядок подготовки нормативных правовых актов, определяющих те или иные организации единственным поставщиком при госзакупках лекарств. Минздрав должен будет при выборе единственного поставщика давать заключение о его соответствии определенным критериям, а также соответствии таких лекарств критериям отбора, устанавливаемым правительством. Проект выставлен на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru

Документ предусматривает приведение Постановления Правительства РФ № 1649 от 10.10.2020 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения Правительством Российской Федерации обращений об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при осуществлении их закупок для государственных нужд ‎и о внесении изменений в Регламент Правительства Российской Федерации» в соответствие с действующим законодательством.

Обсуждение документа продлится до 14 декабря. Изменения могут вступить с 1 января 2022 года.

Елена Сидорова

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