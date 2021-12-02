Пилотный проект «второго лишнего» может дать преимущество на госторгах четырем компаниям

Механизм «второй лишний» в первое время планируют применять при закупке 15 препаратов. Как выяснил «ФВ», лидерами в их закупках могут стать четыре российских производителя. Представители рынка также указывают на необходимость ужесточения контроля производства субстанций, чтобы на торги не могли выйти компании, которые занимаются обработкой зарубежного сырья.

Минпромторг разработал проект документа для внедрения механизма «второй лишний». Согласно правилу, преимущество на торгах будут отдавать производителям, которые выпускают препараты по полному циклу, начиная с синтеза субстанции.

Первое время его планируют применять при закупках 15 препаратов из перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). «ФВ» выяснил, что после ведения правила преимущества в закупках этих препаратов могут получить четыре производителя.

По мнению представителей рынка, новое правило будет дискриминировать производителей готовой лекарственной формы и создаст искусственную зависимость рынка от ограниченного круга производителей. Это в свою очередь может привести к оттоку иностранных инвестиций в фармотрасль и дополнительной нагрузке на бюджеты.

По мнению исполнительного директора Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимира Шипкова, инициатива Минпромторга должна получить свою оценку со стороны Минфина, ФАС, Минздрава, Минэкономразвития, прокуратуры и правоохранительных органов, а также других добросовестных производителей, пациентского и врачебного сообщества, ученых РАН.

К тому же пробелы в законодательстве могут привести к тому, что преимущества на торгах получат и производители, которые по факту не используют в своих препаратах субстанцию, синтезированную в России. Как отметила исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова, необходимо ужесточить проверку полного цикла производства субстанций, а также законодательно закрепить определение этого процесса.

Маргарита Грошева

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