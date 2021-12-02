FDA одобрило препарат для выявления рака яичников во время операции

Американский регулятор FDA одобрил препарат Cytalux, предназначенный для выявления злокачественных новообразований в ходе хирургической операции. Средство помогает найти дополнительные опухоли, подсвечивая их в инфракрасном диапазоне.

FDA одобрило препарат Cytalux для взрослых пациентов в качестве вспомогательного средства для идентификации новых злокачественных новообразований в ходе хирургической операции. Пресс-релиз от производителя On Target Laboratories опубликован на сайте Drugs.com.

Cytalux — это первый целевой флуоресцентный визуализирующий агент, который выявляет новые опухоли в организме во время операции по их удалению. Cytalux вводится интравенозно за час до операции, связывается с рецепторами фолиевой кислоты, которые экспрессируются в значительных количествах при большинстве эпителиальных опухолей яичников, и становится видимым во время операции в ближнем инфракрасном диапазоне.

«Полное удаление всех злокачественных тканей является целью хирургии рака яичников, однако выявление всех очагов может быть сложной задачей, — говорит доцент кафедры акушерства и гинекологии Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета Янош Л. Таньи. — В исследовании III фазы рак был обнаружен у 27% пациентов, что показывает большие надежды на способность Cytalux помочь хирургам выявлять злокачественные новообразования, которые в противном случае можно было бы пропустить во время операции».

В ходе приема средства пациенты сообщали о таких побочных реакциях, как тошнота, рвота, боль в животе, гиперемия, несварение, дискомфорт в груди и зуд.

Николай Соколов

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