Путин поручил кабмину за неделю подготовить план действий в связи с новым штаммом коронавируса

Правительство должно в недельный срок подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса. Президент также поручил сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни.

Правительство должно за неделю подготовить обновленный план действий в связи с новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Об этом сообщил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Прошу правительство в недельный срок – сейчас хочу обратиться к своим коллегами из Правительства Российской Федерации – подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса», – сказал президент.

По его словам, в ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма. Путин поручил постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Он отметил важность сохранения повышенной готовности системы здравоохранения, включая запасы лекарств, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни. Президент отметил, что, учитывая трансграничный характер инфекции, эффективный ответ на вызов эпидемии можно дать только сообща.

«Можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества. Имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами против коронавируса», – заключил российский лидер.

Впервые новый южноафриканский штамм COVID-19, названный «Омикрон» был внесен в базы данных 11 ноября. ВОЗ добавил его в список «вызывающих интерес» 24 ноября. Разновидность имеет 32 мутации спайкового белка, который вирус использует для поражения клеток и на который нацелено большинство вакцин.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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