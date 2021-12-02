Оценку новой вакцины от COVID-19 проведут с инфицированием коронавирусом

Центр Гамалеи начал оценку эффективности новой вакцины от коронавируса в 48 ЦНИИ Министерства обороны. Исследование будет проходить на приматах с инфицированием части животных вирусами, выделенными от человека.

Новое исследование на приматах

Центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи заключил договор для оценки эффективности новой вакцины от COVID-19 на приматах. Исследование будет проходить при заражении животных коронавирусом, выяснил «ФВ». Договор на проведение работ заключен с 48 Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны. Информация размещена на сайте zakupki.gov.ru.

Эффективность вакцины-кандидата с использованием технологии вирусоподобных частиц оценят на 18 макаках-резус. Вакцина будет вводиться внутримышечно.

Животные получат вакцину с адъювантом, отдельно адъювант и плацебо. Часть животных на восьмые сутки будут инфицированы коронавирусом, выделенным от человека, указано в договоре. Заражение будет проходить интраназально. В ходе исследования на приматах оценят уровень нейтрализующих антител, состояние клеточного иммунитета, присутствие вируса на слизистых оболочках. Животные будут доставлены в 48 ЦНИИ Министерства обороны не ранее 21 суток после второй вакцинации, указано в договоре.

Изучение антителозависимого усиления инфекции

После заражения приматов будет проводится оценка «АДЕ эффекта вакцины», указано в договоре. Речь идет об изучении антителозависимого усиления инфекции (ADE, от англ. antibody-dependent enhancement), уточнили «ФВ» в пресс-службе Центра им. Гамалеи. Это феномен, когда антитела не блокируют вирус, а усиливают репликации возбудителя, что приводит к усилению инфекции.

Информация о контракте размещена 26 ноября 2021 года. Исследование должно завершиться 20 декабря 2021 года. Стоимость работ по договору составила 4 млн 160 тыс. руб.

Испытания новой вакцины на животных

Ранее «ФВ» писал о новой вакцине против COVID-19 Центра им. Гамалеи. В ней использована технология, отличная от «Спутника V». Препарат предназначен для внутримышечного, а не интраназального применения.

Доклинические исследования новой вакцины начались в октябре. Среди контрактов был заключен договор с Научно-исследовательским институтом медицинской приматологии (ФГБНУ «НИИ МП») в Краснодарском крае. Там должна проходить оценка иммуногенности и безопасности нового иммунологического препарата на 18 макаках-резус. Работы по договору не предполагают заражение животных коронавирусом.

48 Центральный научно-исследовательский институт является ведущей организацией по борьбе с особо опасными инфекциями и обеспечению биологической безопасности личного состава и населения, указано на сайте Министерства обороны. По данным государственного реестра лекарственных средств Минздрава, 48 ЦНИИ владеет 10 регистрационными удостоверениями на лекарственные препараты. Среди них вакцины для профилактики чумы, оспы, сибирской язвы и лечения бруцеллеза. Часть вакцин одобрена для применения в таблетках для рассасывания.

Елена Воронина

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