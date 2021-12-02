АО «Заслон» начнет серийное производство портативных УЗИ в 2022 году

Санкт-петербургское предприятие АО «Заслон» (входит в оборонный холдинг «Ленинец») в 2022 году начнет серийное производство портативных медицинских ультразвуковых сканеров под брендом SmartScan. Объем инвестиций в разработку составил 150 млн рублей, планируемая мощность производства оценивается в 1–1,5 тысячи аппаратов в год. Санкт-петербургское предприятие АО «Заслон» (входит в оборонный холдинг «Ленинец») в 2022 году начнет серийное производство портативных медицинских ультразвуковых сканеров под брендом SmartScan. Объем инвестиций в разработку составил 150 млн рублей, планируемая мощность производства оценивается в 1–1,5 тысячи аппаратов в год.

Предприятие разрабатывало ультразвуковой сканер с 2018 года на базе специально созданного подразделения «R&D МедТех». Клинические испытания медизделия проходили с июля по сентябрь 2021 года в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. В настоящее время собрана пилотная серия ультразвуковых сканеров, в декабре 2021 года предприятие рассчитывает получить регудостоверение Росздравнадзора, рассказали в компании.

По сообщению разработчика, сканер оснащен встроенными модулями FAST- и BLUE-протоколов, сенсорным экраном, голосовым управлением и может работать в автономном в режиме не менее трех часов. Заявленная стоимость аппарата SmartScan ожидается на 30–40% ниже импортных аналогов.

Серийное производство УЗИ намечено на первый квартал 2022 года, планируемая расчетная производственная мощность составляет 1 000–1 500 аппаратов в год. В конце 2022 года АО «Заслон» намерено приступить к выпуску ультразвуковых датчиков для оснащения сканеров. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 150 млн рублей.

По словам руководителя проекта Евгения Богданова, на предприятии рассчитывают поставить на рынок до 300 аппаратов УЗИ для нужд скорой помощи, МЧС, а также отделений анестезиологии-реаниматологии и хирургии крупных клиник.

АО «Заслон» (бывший научно-технический центр «Завод «Ленинец») – российский разработчик и производитель авиационного, морского и сухопутного вооружения, входит в холдинг «Ленинец», президентом которого является Анатолий Турчак. Финансовые показатели компании не раскрываются.

В июне 2019 года УЗИ-сканеры вошли в протекционистский перечень «Третий лишний», в декабре 2020 года – в минимальные доли госзаказа по 44-ФЗ и 223-ФЗ на уровне 60% в 2021 году.

Фото: smartscan.club

vademec