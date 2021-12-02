Утвержден порядок действий при утере медработником наркотических средств

Минздрав РФ утвердил порядок работы комиссии, которая в случае утраты медработником наркотических лекарств фиксирует инцидент и решает, отправить ли информацию в органы внутренних дел. Такие правила потребовались, поскольку в июле 2021 года была упразднена уголовная ответственность медиков за случайную порчу либо утрату лекарств, содержащих психотропные либо наркотические вещества. Минздрав РФ утвердил порядок работы комиссии, которая в случае утраты медработником наркотических лекарств фиксирует инцидент и решает, отправить ли информацию в органы внутренних дел. Такие правила потребовались, поскольку в июле 2021 года была упразднена уголовная ответственность медиков за случайную порчу либо утрату лекарств, содержащих психотропные либо наркотические вещества.

Несмотря на смягчение наказания для медработника, порядок обязывает его, начиная с 1 марта 2022 года, отчитываться об утере наркотических средств перед постоянно действующей комиссией, созданной на уровне медорганизации.

Порядок фиксации следующий:

– Медицинский работник в течение 12 часов направляет в комиссию заявление об утрате наркотического средства.

– Комиссия рассматривает заявление в течение одного рабочего дня, фиксирует все детали в акте и проверяет место, где был утерян препарат.

– Если препарат был уничтожен (например, разбита ампула), акт комиссии отправляется в Росздравнадзор, чтобы там учитывали утерю при проверках. А если подозревается, что утрата может привести к выбытию веществ в незаконный гражданский оборот (например, обстоятельства пропажи ампулы не установлены), то акт уже уходит в МВД.

Ранее при любых обстоятельствах утеря сильнодействующих лекарств приравнивалась к уголовной ответственности. В июле изменениями в статью 228-2 УК РФ положение уточнили, добавив, что статья не распространяется на утерю лекарств «по неосторожности», когда нет угрозы нарушения уголовного законодательства.

Всего в России в период с 2016 года по июнь 2019 года было возбуждено 79 уголовных дел по статье о нарушении правил оборота наркотических средств, из них 29 – в отношении медиков. Пять были закрыты на стадии расследования, а еще 15 – направлены в суд.