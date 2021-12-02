Минздрав отозвал регистрацию препарата «Зокор»

Минздрав по заявлению владельцев отменил регистрацию шести лекарственных препаратов, среди них – «Зокор». Также из государственного реестра исключены мазь «Ацикловир» от ОАО «Нижфарм» и субстанция-раствор «Уксусная кислота» производства ООО «Технопарк-Центр».

Минздрав России решил отменить государственную регистрацию препарата «Зокор» (симвастатин). Документы размещены на сайте ГРЛС. Решение принято после подачи заявления компанией «МСД Фармасьютикалс» (по доверенности Merck Sharp & Dohme) об отмене госрегистрации лекарства. «Зокор» — таблетки 10 и 20 мг, использующиеся при гиперхолестеринемии, ишемической болезни сердца, атеросклероза сосудов головного мозга. В мае этого года Минздрав отозвал регистрацию у препарата «Зокор Форте», пролонгированной формы симвастатина.

Также Минздрав отменил госрегистрацию еще пяти лекарственных препаратов:

«Пирацетам-СЗ» (пирацетам), капсулы, 400 мг, владелец РУ НАО «Северная звезда», Россия, ЛС-000165 от 25.02.2010. «Винпоцетин-СЗ» (винпоцетин), таблетки, 10 мг, владелец РУ НАО «Северная звезда», Россия, ЛП-002188 от 20.08.2013. «Моксифлоксацин ШТАДА» (моксифлоксацин), таблетки, 400 мг, владелец АО «Нижфарм», Россия, ЛП-003297 от 06.11.2015. «Ацикловир» (ацикловир), мазь для наружного применения, 5%, владелец ОАО «Нижфарм», Россия, Р N002224/01 от 06.02.2009. «Чистотела трава», трава измельченная, владелец ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России, Россия, ЛСР-002327/10 от 22.03.2010.

Кроме того, министерство решило исключить из Госреестра лекарственных средств «Уксусную кислоту» (уксусная кислота), субстанция-раствор, номер реестровой записи ФС-001785 от 19.07.2018, производитель — ООО «Технопарк-Центр», Россия.

Григорий Дубов

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