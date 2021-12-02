Минздрав утвердил требования к условиям хранения наркотических и психотропных лекарств

Глава Минздрава подписал приказ, которым утверждены специальные требования к условиям хранения наркотических и психотропных лекарств. Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует ‎до 1 марта 2028 года.

Минюст 30 ноября зарегистрировал приказ Минздрава России № 1103н от 26.11.2021 «Об утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических и психотропных лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения». Об этом сообщается на сайте publication.pravo.gov.ru.

В соответствии с документом, в аптеках, медицинских организациях или организациях оптовой торговли наркотические и психотропные лекарства для парентерального, внутреннего и наружного применения должны храниться раздельно, на отдельной полке или в отдельном отделении сейфа или металлического шкафа.

На внутренних сторонах дверец сейфов или металлических шкафов, в которых хранятся такие лекарства, должны вывешиваться их списки с указанием их высших разовых и суточных доз.

Фармацевтические субстанции, используемые для изготовления наркотических и психотропных лекарств в виде готовых лекарственных форм, в аптеках должны храниться в штанглазах, помещенных в сейфы (металлические шкафы) с указанием высших разовых и высших суточных доз.

Недоброкачественные наркотические и психотропные лекарственные средства, выявленные в аптеках, медорганизации или организации оптовой торговли лекарствами, а также такие лекарства, сданные родственниками умерших больных в медицинскую организацию, до их списания и уничтожения должны храниться на отдельной полке или в отдельном отделении сейфа или металлического шкафа.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует ‎до 1 марта 2028 года.

Елена Сидорова

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